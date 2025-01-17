大年初二被稱為「回娘家」的日子，這一天象徵著出嫁女兒與原生家庭的團聚，帶有濃厚的傳統文化意涵。這一天不僅是女兒表達對父母感恩的日子，也是一個展現家庭和諧的重要時刻。已婚女性會攜帶禮品與丈夫、孩子一起回到娘家，感受親情的溫暖。這一習俗俗稱「迎婿日」，是家人間情感連結的重要象徵。



推薦閱讀：貓奴過年開運小物！7-11打士尼跩貓魯斯佛 我不是胖虎40款春節小物預購開賣。



▲大年初二被稱為「回娘家」的日子，這一天象徵著出嫁女兒與原生家庭的團聚，帶有濃厚的傳統文化意涵 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



娘家通常會在中午準備豐盛的菜餚宴請回訪的女兒和女婿，餐桌上少不了全雞，象徵「全家」的圓滿，也常見餃子、年糕等吉祥食品。攜帶伴手禮是回娘家的重要禮儀，禮品不僅傳遞對父母的孝心，也寓意女兒在夫家生活美滿。此外，選擇雙數的禮金或禮品更是為了體現吉利，避免不吉的數字如「四」。



然而，這一天也有不少禁忌需要留意。例如，不宜待到晚上，避免「吃到底」的說法影響娘家運勢；不宜說「餓」或頻繁提款，以免象徵財運流失；避免洗衣、打掃等行為，因為初二是傳統認定的水神生日，這些動作可能被視為冒犯。此外，餐桌上的鴨蛋也是禁忌之一，因其被認為會影響財運，建議以雞蛋代替。



▲娘家通常會在中午準備豐盛的菜餚宴請回訪的女兒和女婿，餐桌上少不了全雞，象徵「全家」的圓滿，也常見餃子、年糕等吉祥食品 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

而隨著時代發展，許多傳統習俗逐漸被現代觀念所取代。初二回娘家如今更多是家人間情感的交流與文化的傳承，不再受過去種種限制所約束。現代家庭通常會依據自身時間與便利性靈活安排，重要的是讓家人團聚，感受親情的美好。大年初二回娘家既是傳統文化的一部分，也承載著人們對家庭團聚的期待與珍惜。透過禮節與習俗的實踐，不僅能夠延續傳統，也能讓每個家庭成員感受到濃濃的親情與祝福。▲初二回娘家如今更多是家人間情感的交流與文化的傳承，不再受過去種種限制所約束 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

大年初二回娘家 這樣做就對了

回娘家與家人團聚：已婚女兒攜丈夫與孩子回娘家探望父母，表達感恩與親情。

中午宴請女婿：娘家準備豐盛的菜餚招待，包括全雞、餃子、年糕等象徵吉祥的食物。

攜帶伴手禮：帶上雙數禮品或紅包，表達孝心與祝福，常見伴手禮包括紅包、糕點、茶葉等。

讓女兒休養：傳統上回娘家也是讓女兒休息的一天，象徵娘家的關懷。



大年初二回娘家 千萬別做這些事

禮金、禮品不可單數：紅包金額或禮品數量應為雙數，但避免「4」這個不吉利的數字。

不宜待到晚上：早年認為晚上離開會把娘家「吃到底」，不利於家運。

避免洗衣、洗頭、打掃：傳統上初二是水神生日，認為這些行為會沖走財運。

禁吃鴨蛋：象徵未來一年財運可能下滑，建議改吃雞蛋。

忌說「餓」：以免影響一年的口福與財運。

忌頻繁提款：認為會導致未來一年錢財不聚，建議一次提款完畢。

不宜穿黑白衣物：這些顏色在傳統上與喪事相關，不吉利。

不宜吵架或說不吉利話：應保持和諧氣氛，說吉祥話。

忌帶陌生人回娘家：避免帶不熟悉的朋友，影響娘家財運。

忌修剪指甲或使用尖銳物品：這些行為象徵割裂與不吉利。

不宜宴請女婿過晚：宴請應選在中午，避免晚上聚餐導致家運不佳。

忌討債：不適合在初二進行討債行為，影響彼此財運。

忌午睡：回娘家時應接待親友，避免睡午覺失禮。