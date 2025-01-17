台北咖啡控心中最美咖啡館之一「奎士咖啡Curista Coffee」，奎士這一次為了讓台北101多一個必去的理由，特別於1/17正式開幕奎士咖啡台北101分店，為這座地標增添一抹咖啡香氣。這次的奎士咖啡的進駐不僅標誌著品牌在台灣市場的重要里程碑，海內外的遊客都可以認識「美術館級咖啡館」奎士咖啡。



▲台北咖啡控心中最美咖啡館之一「奎士咖啡Curista Coffee」 / 奎士咖啡Curista Coffee提供、WalkerLand窩客島整理



奎士咖啡台北101店不僅僅是喝咖啡的好去處，更為顧客提供豐富的輕食選擇。首次推出的五款全日輕食系列，包括法式野菇菠菜鹹派、經典瑪格麗特披薩、起司四重奏披薩，以及兩種口味的筆管麵「煙燻烤雞BBQ」與「奶油培根」。這些餐點皆以新鮮高品質的食材製作，讓忙碌的信義區上班族享受到便捷又精緻的餐飲體驗。



其中，必吃「法式野菇菠菜鹹派」以紐西蘭鮮奶油、莫札瑞拉起司和台灣鮮乳搭配現炒野菇及菠菜，派皮酥脆，內餡香醇濃郁。而「起司四重奏披薩」則為起司愛好者的首選，手工餅皮搭配莫札瑞拉、藍紋、菲達和帕瑪森四種起司，點綴自製烤蒜並淋上蜂蜜。另一人氣推薦「煙燻烤雞BBQ筆管麵」，以杜蘭小麥製成的義大利筆管麵，搭配奶油白醬和舒肥雞胸，細膩煙燻風味層次豐富，每一口都讓人回味無窮。



▲奎士咖啡台北101店不僅僅是喝咖啡的好去處，更為顧客提供豐富的輕食選擇 / 奎士咖啡Curista Coffee提供、WalkerLand窩客島整理

此外，奎士咖啡的招牌飲品「台灣拿鐵」是一杯專屬於台灣人的創意咖啡，嚴選來自衣索比亞的中烘焙義式咖啡豆，搭配國民飲品冬瓜茶，帶出榛果、蓮花脆餅和杏仁的細膩風味，尾韻微帶奶油糖香氣。一口品嚐，即能感受到獨特的台灣風味，完美詮釋了「This is TAIWAN」的精神，成為每天熱銷破千杯的經典飲品。▲奎士咖啡的招牌飲品「台灣拿鐵」是一杯專屬於台灣人的創意咖啡 / 奎士咖啡Curista Coffee提供、WalkerLand窩客島整理而在試營運期間，奎士咖啡特別策劃了一系列精彩活動。自1月17日至2月17日，消費滿350元即可參加限時抽獎，頭獎包括價值10萬元的星宇航空亞洲全航線商務艙雙人來回機票，還有iPhone 16 Pro、五星級飯店住宿券、以及多款Dyson熱門家電等豐富獎項。試營運首三天更特別推出購買任一飲品即可參與抽獎的活動，粉絲有機會獲得超人氣IP「Labubu」、「Crybaby」及「吉伊卡哇」的珍藏手辦與周邊商品，絕對不容錯過。▲試營運首三天更特別推出購買任一飲品即可參與抽獎的活動 / 奎士咖啡Curista Coffee提供、WalkerLand窩客島整理

奎士咖啡台北101店

台北101購物中心B1 松智東入口，手扶梯下樓即是101店



奎士咖啡台北101店試營運限定活動

活動期間：2025/1/17-2/17

活動內容：1/17-2/17：消費滿350元即有機會抽星宇航空亞洲全航線商務艙來回機票2張，

滿350元即可獲得一張抽獎券、滿700元有兩張抽獎券(依此類推)。



奎士咖啡台北101店試營運加碼活動

活動期間：1/17-1/19

活動內容：首三日加碼凡購買任一飲品，不限金額即可抽「Labubu+Crybaby+吉伊卡哇」人氣IP手辦及周邊！詳細活動規範及供應情形，依奎士咖啡官方社群IG+FB公告為準。