走過半世紀的芝麻街，陪伴許多人度過童年的英文時光！繼東京池袋太陽城的「芝麻街複合式旗艦店」，這次在2024年12月19日於豐洲 LaLaport 開設第二間官方概念店「芝麻街市集(Sesame Street Market)」！這間融合商品販售、咖啡廳與工作坊的複合式店鋪，擁有約 330 平方公尺的寬敞空間，明亮的店內陳列超過 400 種商品，粉絲們小心荷包囉！





插旗交通便利的豐洲 LaLaport第二間官方概念店「芝麻街市集(Sesame Street Market)」，附設的咖啡廳提供了46 個內用座位與 24 個戶外座位，讓顧客能在舒適的空間中享用餐點。除了延續池袋陽光城店的人氣餐點外，豐洲店更推出多款限定美食，包括Elmo與餅乾怪獸造型的特製鬆餅、全新口味甜甜圈，以及義大利麵、什錦飯等多樣化餐點選擇。無論是全家出遊或是一個人放鬆小憩，都能在此度過愉快時光。



SESAME STREET MARKET

此外，芝麻街市集豐洲店的一大亮點就是首度推出的寵物用品系列。這個系列包含寵物玩具、方便外出攜帶的收納包、可調節長度的牽繩等多樣商品。其中最受矚目的就是可以與毛小孩一同搭配的可愛親子裝系列。寵物連帽T恤推出綠色和米色兩款選擇，提供 S 碼和 M 碼兩種尺寸，小型犬及中型犬都可以穿。與之相襯的Hello 連帽T恤同樣提供米色與綠色兩種選擇，會有Elmo及大鳥姐姐肖像的俏皮設計，搭配簡約中性的版型，不僅能與寵物打造溫馨的親子裝造型，也適合日常穿搭。豐洲店更推出多款限定商品，延續池袋店熱賣的玩偶專用圍巾系列，這次特別推出豐洲店限定新色。這款圍巾適合所有 S 尺寸的芝麻街玩偶使用，收藏者可以依照心情替換不同店鋪限定色，打造玩偶間的趣味搭配。另一款限定商品是以芝麻街角色在甜甜圈店歡聚的可愛場景為設計主題的領巾，推出實用的米白與棕色兩色，是送禮自用兩相宜的精緻選擇。而限定版立體別針，以Elmo與餅乾怪獸的立體浮雕設計為主軸，特別加入 TOKYO 字樣，可以搭配包包、收納包、帽子或衣服，是極具紀念價值的伴手禮選擇。

地點：ららぽーと豊洲１ SOUTH PORT 1F（東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲）

營業時間：10：00～21：00