隨著2025年的到來，泰山推出以「發財水」為主題的2025春節限定活動。泰山企業攜手全台人氣最旺的財神廟北港武德宮，共同打造「生財開運」純水聯名商品，吸引了消費者與信眾的廣泛關注。除了帶來好運之外，還可登錄發票參加抽獎，有機會獲得999.9純金打造金幣。
▲泰山 北港武德宮聯名「發財水」招財辦法搶先 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理
泰山「生財開運」純水以其象徵財富與福氣的設計，搭配一系列驚喜抽獎活動成為今年春節話題。消費者在活動期間購買該款純水或其無標籤版整箱，即可登錄發票參加抽獎。最大獎項為北港武德宮專屬的「財神」與「虎爺」純金紀念金幣，每份金幣由999.9純金打造，展現珍貴與寓意的結合。除此之外，還有8888元發財金等豐富好禮，讓每位參與者都能感受迎財的喜悅。
▲泰山「生財開運」純水以其象徵財富與福氣的設計 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理
泰山企業更邀請武德宮主委與秘書長，共同為這批純水舉行祈福儀式，象徵財富與福氣雙加持。武德宮秘書長親自試飲後，對泰山純水的品質讚不絕口。他表示，該產品來自高山天然泉水，經過105度高溫煮沸，是市場上最純淨的發財水，適合新春期間用來祈求福運與財運。
▲泰山企業更邀請武德宮主委與秘書長，共同為這批純水舉行祈福儀式，象徵財富與福氣雙加持 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理
為進一步增添年節氛圍，泰山企業特別邀請命理師林霖提供發財水的擺放與使用建議。林霖老師指出，2025年是驛馬年，代表變動與機遇的交替。加上雙春年的特殊年份，特別適合透過發財水來提升財運。他建議消費者於農曆正月初一（1月29日）將3、6、9瓶發財水擺放在家中或商店的財位，或於初四（2月1日）迎財神時，將發財水與綠色富貴竹放置於西南方，以象徵財源滾滾。此外，他還建議業務人士可將發財水裝入小噴瓶，輕輕噴灑於身上，以增進人緣與商機。而在日常生活中，用發財水煮飯或煮湯也是一種簡單又實用的開運方式。
▲將發財水與綠色富貴竹放置於西南方，以象徵財源滾滾 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理
還有，泰山氣泡水以零糖零熱量、媲美碳酸飲料的特性持續穩居市場領先地位。其推出的「強氣泡水」更廣受青睞，此次也推出集字活動。凡於活動期間購買強氣泡水，集滿瓶身貼紙「5」「G」「V」「強」「運」，即可兌換8888元現金。為消費者注入強運與財運，迎接新春好彩頭。
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泰山「生財開運」純水
聯名單位：北港武德宮
水源品質：高山天然泉水，經105度高溫煮沸，市場唯一純淨水
寓意：象徵財富與福氣，特別設計春節限定商品
活動內容
抽獎資格：購買聯名限定純水或無標籤版一箱，登錄發票即可參加抽獎
最大獎項：純金紀念金幣，包含「財神」與「虎爺」造型，999.9純金打造
其他獎項：8888元發財金
泰山官網：https://www.taisun.com.tw/lottery-event/
命理師建議泰山「生財開運」純水使用方式
擺放數量：以3、6、9瓶為吉數
擺放位置：
正月初一：家中或商店財位
初四迎財神：西南方，搭配綠色富貴竹
日常應用：噴灑於身上，增加人緣與好運；烹煮米飯、湯品，為飲食增添財氣。