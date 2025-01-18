隨著2025年的到來，泰山推出以「發財水」為主題的2025春節限定活動。泰山企業攜手全台人氣最旺的財神廟北港武德宮，共同打造「生財開運」純水聯名商品，吸引了消費者與信眾的廣泛關注。除了帶來好運之外，還可登錄發票參加抽獎，有機會獲得999.9純金打造金幣。



▲泰山 北港武德宮聯名「發財水」招財辦法搶先 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理



泰山「生財開運」純水以其象徵財富與福氣的設計，搭配一系列驚喜抽獎活動成為今年春節話題。消費者在活動期間購買該款純水或其無標籤版整箱，即可登錄發票參加抽獎。最大獎項為北港武德宮專屬的「財神」與「虎爺」純金紀念金幣，每份金幣由999.9純金打造，展現珍貴與寓意的結合。除此之外，還有8888元發財金等豐富好禮，讓每位參與者都能感受迎財的喜悅。



▲泰山「生財開運」純水以其象徵財富與福氣的設計 / 泰山提供、WalkerLand窩客島整理





泰山「生財開運」純水

聯名單位：北港武德宮

水源品質：高山天然泉水，經105度高溫煮沸，市場唯一純淨水

寓意：象徵財富與福氣，特別設計春節限定商品



活動內容

抽獎資格：購買聯名限定純水或無標籤版一箱，登錄發票即可參加抽獎

最大獎項：純金紀念金幣，包含「財神」與「虎爺」造型，999.9純金打造

其他獎項：8888元發財金

泰山官網：https://www.taisun.com.tw/lottery-event/



命理師建議泰山「生財開運」純水使用方式

擺放數量：以3、6、9瓶為吉數

擺放位置：

正月初一：家中或商店財位

初四迎財神：西南方，搭配綠色富貴竹

日常應用：噴灑於身上，增加人緣與好運；烹煮米飯、湯品，為飲食增添財氣。