為了這個，我想打羽毛球了！羽球運動品牌VICTOR攜手日本經典漫畫角色哆啦A夢，推出全新限定系列聯名羽球裝備。在台灣擁有超高人氣的哆啦A夢憑藉著可愛、風趣又聰明的形象成為無數人心中的經典角色，此次與VICTOR的合作完美結合了運動與童趣，不僅吸引羽球迷，更讓所有哆啦A夢粉絲表示，今天就開始打羽毛球。



▲VICTOR哆啦A夢限定系列商品種類豐富，涵蓋羽球拍、專業鞋款、運動包袋、服飾配件 / VICTOR提供、WalkerLand窩客島整理



VICTOR此次推出的VICTOR哆啦A夢限定系列商品種類豐富，涵蓋羽球拍、專業鞋款、運動包袋、服飾配件，以及拍線、握把保護套等多款周邊裝備。從兒童到成人款，這個系列的設計充分考慮了不同年齡層和需求的消費者，真正實現了「全家共享羽球樂趣」的理念。



其中，羽球拍禮盒成為本次聯名系列的最大亮點。單支球拍禮盒設計靈感來自哆啦A夢的經典秘密道具，包括竹蜻蜓、時光巾、記憶吐司等，整體設計充滿童趣與想像力，宛如帶領粉絲們進入哆啦A夢的四次元世界。而對拍禮盒則以桃粉色和普魯士藍雙色為主軸，拍身與拍框上點綴了哆啦A夢、大雄與靜香等角色，既滿足收藏需求，又喚起與家人朋友揮拍對戰的歡樂時光。



▲羽球拍禮盒成為本次聯名系列的最大亮點 / VICTOR提供、WalkerLand窩客島整理

除了羽球拍，鞋款設計也是讓人愛不釋手。成人款以經典白色為基調，搭配哆啦A夢圖案鞋面與淺藍漸層底台，後跟更加入哆啦A夢面對老鼠時的驚恐表情，令人會心一笑。而兒童款則以白藍配色展現活潑俏皮感，後跟加入電腦鉛筆與記憶吐司等經典道具圖案，並附贈秘密道具造型鞋帶扣，讓鞋款在實用之餘更添童趣。值得一提的是，系列中還包含一款哆啦A夢跳殺造型拖鞋，鞋面上的揮拍表情栩栩如生，逗趣可愛，成為不可錯過的話題商品。▲VICTOR攜手哆啦A夢打造羽球聯名鞋款 / VICTOR提供、WalkerLand窩客島整理本次聯名系列在設計上將實用性與創意結合，全面滿足羽球愛好者的需求。運動收納包的推出更是亮點十足，從後背包到手提包，皆搭配哆啦A夢經典元素，如鈴鐺造型拉片與吊飾，細節處處展現品牌巧思與對粉絲的誠意。同時，服飾品項涵蓋T-shirt、運動短裙、襪子等，為運動穿搭增添更多可能性，讓哆啦A夢粉絲隨時隨地都能展現專屬風格。▲VICTOR攜手哆啦A夢打造羽球聯名包款 / VICTOR提供、WalkerLand窩客島整理目前，VICTOR哆啦A夢限定系列商品已於全台VICTOR概念店、特A點、A級點，以及MOMO品牌旗艦館與PCHOME旗艦館同步上市。多款羽球裝備化身哆啦A夢與百寶袋，陪伴球友踏上充滿驚喜的羽球奇幻旅程，無論是專業對戰還是休閒運動，都能感受到哆啦A夢的無窮活力與魅力。▲VICTOR攜手哆啦A夢打造羽球聯名球衣 / VICTOR提供、WalkerLand窩客島整理

VICTOR 哆啦A夢限定系列商品購買管道

VICTOR 全台概念店、特A點、A級點: https://bit.ly/victorsport_distributor

VICTOR 官方商城：https://bit.ly/VICTOR_TW_Doraemon

MOMO購物網 VICTOR旗艦館：https://bit.ly/MOMOSHOP_VICTOR_Doraemon