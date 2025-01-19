農曆春節即將到來，火鍋作為年節必備的佳餚之一，再次成為家庭團聚的用餐首選。王品集團旗下五大鍋物品牌「聚 日式鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋」及「嚮辣」，特別推出外帶生鮮套組，提供消費者方便又高CP值的年節美食選擇。從即日起至2月12日，消費者可於門店自取，享優惠價658元起，更可選擇雙人或四人套餐，湯底多達數種，包括麻辣湯、昆布湯及老母雞湯等經典選項，搭配牛肉、豬肉、海鮮及新鮮蔬菜，份量十足且選擇多元。



▲王品5大鍋物外帶優惠限時658元起，再加碼送限定配菜 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理



同時，從1月22日至2月2日，透過外送平台Foodpanda訂購指定的外帶生鮮套組，還能享受品牌專屬好禮。例如「聚 日式鍋物」附贈日式蕨餅、「青花驕」贈送青花椒麻口水牛，「和牛涮」及「嚮辣」則提供鮮甜干貝作為加碼優惠，而「尬鍋」則額外附贈鮮蝦，為年節增添更多驚喜。



根據外送平台統計，火鍋相關商品在春節期間的熱銷程度極高，尤其在大年初二，火鍋湯底更是銷售排行榜中的絕對主力。拆封即能快速上桌的特性，使火鍋成為年節餐桌上的首選料理之一。為了把握這股商機，王品集團的五大鍋物品牌紛紛以高質感的外帶生鮮鍋套餐搶攻市場。



▲王品5大鍋物外帶優惠限時658元起，再加碼送限定配菜 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理

台式潮鍋品牌「尬鍋」推出的雞湯生鮮鍋雙人套餐，以優惠價658元提供多種地道口味，包括剝皮辣椒湯、蒜頭蛤蜊雞湯及台式沙茶雞湯，搭配雪花牛肉、雞腿肉等主食，還附有古早味油蔥麵線及銷魂雞肉飯等副食，讓消費者一次品嚐多種經典台式風味。同時，「阿嬤怕你餓」雙人套餐則能額外加選三杯雞、蔥油雞及雞滷飯等道地餐盒，傳遞滿滿的台灣年味。「聚 日式鍋物」則以999元的優惠價推出雙人海陸生鮮鍋套餐，主食涵蓋板腱牛、小羔羊及牛豬雙拼等選擇，搭配鮮蝦、蛤蜊及多樣新鮮蔬菜，經濟實惠又美味滿分。專為肉類愛好者設計的「和牛涮」四人爆腹和牛套餐，更是以極高的CP值吸引顧客。套餐內包含A5和牛、極上和牛雪花、和牛胸腹肉等頂級肉品，還有黑鑽草蝦及人氣手工丸餃，搭配干貝昆布湯及椒香麻辣鴛鴦湯底，讓愛吃辣與不吃辣的顧客都能滿足味蕾。▲王品5大鍋物外帶優惠限時658元起，再加碼送限定配菜 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理愛好麻辣鍋的顧客不容錯過「嚮辣」推出的冠軍純血和牛麻辣雙人套餐。湯底選用川渝手法加入多種辛香料炒製，並搭配500克冠軍純血和牛、特製牛肉丸及酥脆老油條，門店自取優惠價僅需999元，等於每人不到500元，即可在家享受正宗麻辣鍋風味。「青花驕」提供網路票選第一的精品麻辣鍋雙人青饗宴，門店自取優惠價1,199元。湯底選擇包括青花椒麻辣鍋、青麻椒肥牛鍋及驕香松露蘑菇鍋等經典款式，並附贈人氣青花椒貢丸、鮮蝦滑及秘汁酸梅湯，讓消費者足不出戶也能品嘗高品質鍋物料理。▲王品5大鍋物外帶優惠限時658元起，再加碼送限定配菜 / 王品提供、WalkerLand窩客島整理





聚 日式鍋物 春節外帶優惠

活動時間：即日起至2024年2月12日。

優惠內容：雙人生鮮鍋套餐，門店自取優惠價999元。

外送加碼：贈送日式蕨餅。



青花驕 春節外帶優惠

活動時間：即日起至2024年2月12日。

優惠內容：雙人青饗宴，門店自取優惠價1,199元。

外送加碼：贈送青花椒麻口水牛。



和牛涮 春節外帶優惠

活動時間：即日起至2024年2月12日。

優惠內容：四人爆腹和牛套餐，門店自取優惠價不明（需聯繫確認）。

外送加碼：加贈鮮甜干貝。



嚮辣 春節外帶優惠

活動時間：即日起至2024年2月12日。

優惠內容：冠軍純血和牛麻辣雙人套餐，門店自取優惠價999元。

外送加碼：加贈鮮甜干貝。



尬鍋 春節外帶優惠

活動時間：即日起至2024年2月12日。

優惠內容：雞湯生鮮鍋雙人套餐，門店自取優惠價658元。

外送加碼：贈送鮮蝦。



春節外帶優惠依官方公告為主