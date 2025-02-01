露營控的鳥取住宿首選！2023年開幕的鳥取豪華露營「Moiそらやま」，與具有超過50年果樹種植經驗的広岡農場攜手合作，提供時令蔬果以及鳥取和牛等食材所烹製的漢堡排晚餐抑或豪華BBQ，搭配絕美星空，讓旅人們能度過難忘的鳥取夜晚，不乏世界各地的露營控慕名而來，目前外國旅客以香港人為大宗。

▲▼露營控鳥取住宿推薦Moiそらやま，5間客房都有私人庭院/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「Moi」為「嗨！」的芬蘭語，經營者希望能將此打造成讓人們得以自在聚集的熱鬧場所。值得一提的是，廣闊的腹地內僅有5棟客房，且每間都有面積寬達250㎡以上的私人庭院、圓頂帳篷、含有舒適用餐空間和浴廁設備的貨櫃小屋。在小屋屋頂上能飽覽群山環繞景緻，夜幕低垂更能觀賞被譽為「星取縣」的璀璨星空。▲▼Moiそらやま客房設有4張單人房，可入住2至6人/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Moiそらやま」豪華帳篷內有4張單人床，可入住2至6人，入住都會提供柴火（約可燃燒1小時），並且免費租借飯盒煮飯套組、贈送棉花糖，每個人都能輕鬆體驗在大自然燃燒營火的樂趣；此外，其中2間附設私人遛狗場、為毛小孩友善住宿，狗狗可盡情奔跑玩耍，同時也提供寵物專用備品。推薦閱讀： 讓民藝品走入日常！結合鳥取民藝的咖啡館「たくみ珈琲店」，下午茶套餐必吃。 ▲▼Moiそらやま每間客房都有自己的貨櫃小屋、內含完善餐廳和浴廁空間/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Moiそらやまy資訊

地址：鳥取県鳥取市広岡151（広岡農場内）

電話：050-3625-5167