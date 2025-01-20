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專業與溫暖兼具！打鐵健身Forge Fitness開創台灣健身新典範。

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2025-01-20 14:00:00 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：打鐵健身Forge Fitness
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打鐵健身Forge Fitness自2016年成立以來，迅速成為台灣健身工作室連鎖的領導品牌，在雙北及桃園地區擁有八間分店，在今年十一月更插旗台中南屯，成為打鐵健身第九間據點，作為一家專注於一對一客製化教學的健身房，打鐵健身不僅注重專業，更以其溫暖的氛圍和無壓力的運動體驗，吸引了眾多健身愛好者。

完善設備，打造專業訓練場域

打鐵健身每間場館均配備海外進口的商用級有氧器材與重訓設備，提供安全且高效的訓練環境。

▲商用級有氧器材與重訓設備，成為全民健身的最佳選擇

量身打造課程：從初學者到銀髮族都適合

打鐵健身以「量身打造」的課程設計聞名，適合初學者、進階者，甚至七十多歲的銀髮族會員，都能在這裡找到適合自己的健身計畫。課程涵蓋增肌減脂、體能提升、雕塑身材及恢復性訓練，由教練根據會員需求評估並動態調整，確保安全且高效，不論年齡與基礎，打鐵健身以專業與貼心的服務，為每位會員提供全方位的健康支持，成為全民健身的最佳選擇。

▲專業一對一客製化教學，以量身打造的課程聞名

創辦人願景：運動融入生活

創辦人呂宇晟（大軍教練）秉持推廣健康生活的理念，致力於打造讓人無壓力、如家一般溫暖的健身空間。他認為健身不僅是追求體態，更是一種提升生活品質的方式，打鐵健身以「專業且溫暖」為品牌核心，從教練教學到場館設計，處處展現對會員健康與生活的熱忱。

公益行動與社區責任

打鐵健身自成立以來積極參與公益活動，特別專注於流浪動物的保護，為收容的流浪貓提供安全舒適的居所，成為場館的一部分，也帶來溫馨氛圍，未來，打鐵健身計畫收容更多流浪貓，將公益與品牌發展結合，體現深厚的社會責任感。

▲專注於流浪動物保護，為流浪貓提供安全舒適的居所

健身與生活的全新定義

打鐵健身以專業的教練、貼心課程設計與溫暖的健身環境，在台灣健身市場佔據了一席之地，並吸引越來越多人將健身融入日常生活。未來，打鐵健身將繼續帶領更多人愛上運動，感受健身所帶來的身心變化，成為追求美好生活的重要夥伴。
 

 

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