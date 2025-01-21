草莓控一定不能錯過漢來美食推出的草莓甜點季！為了滿足草莓控挑嘴的味蕾，漢來美食集團精心挑選「台灣草莓」，從色澤到飽滿度都一絲不苟，並結合旗下品牌於1月17日至2月28日推出為期一個多月的草莓甜點季。包括高雄漢來的「糕餅小舖」、台北漢來的「日日烘焙坊、大廳酒廊」，以及超人氣Buffet餐廳「島語自助餐廳」，攜手呈現多達21款創意草莓甜品，以豐富的食材搭配和巧妙的風味設計，搶攻必吃清單。



▲草莓控一定不能錯過漢來美食推出的草莓甜點季 / 漢來美食集團提供、WalkerLand窩客島整理



其中，台北漢來的「日日烘焙坊」與高雄的「糕餅小舖」聯手推出「莓好滋味Strawberry Paradise」系列，包含10款新品，展現烘焙藝術的創新靈感。麵包部分融合時下熱賣的千層蛋塔製成「草莓千層蛋塔」，外層酥脆，內裡軟嫩；此外還有「莓香麻花」與「莓香輕酪」等選項，清新又不失層次感。甜點則推出如「草莓芋香千層蛋糕」這類做工繁複的大作，以草莓、芋頭為基底創造多層口感；其他選擇如「莓好小塔」、「巧莓熔心」、「莓雪皇后」等，滿足不同甜品愛好者的需求。▲台北漢來的「日日烘焙坊」與高雄的「糕餅小舖」聯手推出「莓好滋味Strawberry Paradise」系列 / 漢來美食集團提供、WalkerLand窩客島整理而台北漢來大廳酒廊則以「愛戀草莓季Strawberry Season」為主題，帶來三款精緻高顏值的下午茶選品。從「草莓香緹帕妃杯」到「法式吐司佐莓果紅酒淋醬」，每款甜點都將新鮮草莓與其他高級食材結合。其中，手工堆疊的「草莓芋香千層蛋糕」以濃郁芋泥和覆盆子果醬平衡甜度，讓人一口接一口；「帕妃杯」以草莓香緹搭配香檳凍和草莓起司冰淇淋，豐富層次令人驚艷；「法式吐司」則融合酒香與莓果香氣，是冬日午後的極致享受。▲台北漢來大廳酒廊則以「愛戀草莓季Strawberry Season」為主題，帶來三款精緻高顏值的下午茶選品 / 漢來美食集團提供、WalkerLand窩客島整理至於「島語自助餐廳」，則根據自助餐模式設計出８款甜品，每一款皆精緻小巧且風味獨特。例如「草莓紅豆羊羹」帶有濃濃的日式風情，而「草莓栗子乳酪塔」則以栗子泥與蘭姆酒香搭配乳酪，讓人感受暖意；其他選擇如「鮮莓生乳捲」和「莓戀椰香奶酪」則以酸甜平衡乳香，無論是「鮮莓清檸千層酥」還是「甜莓小泡芙」，都各有千秋，讓人品嚐後回味無窮。▲「島語自助餐廳」，則根據自助餐模式設計出８款甜品，每一款皆精緻小巧且風味獨特 / 漢來美食集團提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



高雄漢來 日日烘焙坊、糕餅小舖

草莓千層蛋塔、莓香麻花、莓香輕酪、生巧鮮莓雙響、草莓芋香千層蛋糕、莓好小塔、莓雪皇后、莓棉慕斯、酥莓千層、巧莓熔心







台北漢來大廳酒廊（「愛戀草莓季Strawberry Season」系列）

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草莓芋香千層蛋糕、草莓香緹帕妃杯、法式吐司佐莓果紅酒淋醬、



島語自助餐廳

草莓紅豆羊羹、草莓栗子乳酪塔、鮮莓生乳捲、草莓優格慕斯、莓戀椰香奶酪、鮮莓清檸千層酥、甜莓小泡芙、巧莓瑪德蓮