日本的全家便利商店終於公布2025年度的「全家草莓」活動！眾望所歸，今年陣容豪華，共有21款草莓甜點，草莓控準備好淪陷了嗎？2025年1月7日起，在全日本的全家便利商店都能買到以下商品！

草莓提拉米蘇

只要咬下這個草莓提拉米蘇，就能享受到酸甜的草莓與濃郁的馬斯卡彭起司。價格304日圓（含稅328日圓）。







草莓法式甜甜圈（內含草莓鮮奶油）

法式甜甜圈填入了鮮奶油、煉乳和甘王草莓醬，口味濃重。外層還額外添加了草莓巧克力和白巧克力。價格為含稅190日圓。



極厚夾心銅鑼燒（草莓慕斯＆紅豆餡）

由全家便利商店原創，講究粒粒分明的紅豆餡，以及含有草莓果肉的草莓慕斯。價格為含稅268日圓。







八天堂 冷藏香醇草莓奶油麵包

這個奶油麵包和原味不同，包入了福岡縣產甘王草莓果醬和煉乳奶油，口感保證香醇。價格為含稅290日圓。







草莓可麗餅

這個可麗餅主打Q彈的餅皮，內餡厚實，包含草莓慕斯、鮮奶油、海綿蛋糕和新鮮草莓，價格為含稅378日圓。







草莓年輪蛋糕

這個年輪蛋糕的麵團內揉進了甘王草莓的果泥，所以散發著濃郁的草莓香，和白巧克力、乾燥草莓碎片簡直是絕配。價格為含稅190日圓。



草莓費南雪

這個費南雪將紐西蘭產奶油和草莓果泥揉入蛋糕體中，半面還額外淋上白巧克力，並撒上乾燥草莓碎片，打造豐富的口感與可愛的外觀。價格為含稅198日圓。







草莓雪球餅乾

這個雪球餅乾口感鬆軟，由於麵糰中揉入了草莓粉，光用聞的就能感受到純正的草莓風味。除此之外，還能吃到草莓凍果乾，增添酸甜度。價格為含稅180日圓。



草莓塔

這個草莓塔特別的是塔皮用巧克力和草莓果泥製成，最後，表面還有類似拉花的草莓醬料，美觀又可愛。價格含稅198日圓。







草莓牛奶味＆草莓果醬味馬卡龍

價格為含稅290日圓。特別注意的是，這款馬卡龍的發售日期是2025年1月14日，不要太早去而撲空了喔！



草莓果肉鮮奶油哈密瓜麵包

草莓風味的粉紅色麵包糰超級可愛！可以說是本次的必吃商品！由於內餡夾了帶有酸甜草莓果肉的鮮奶油，咬下去可以感受到滿口的草莓香。價格為含稅158日圓。







Q彈口感草莓麵包

價格含稅138日圓。



草莓＆鮮奶油三明治

含稅430日圓。







Afternoon Tea監製 草莓奶茶

由知名茶葉、飲品集團Afternoon Tea監製的草莓奶茶，在製作過程共混合了3種產地的茶葉，打造出具有層次感的底蘊。與之搭配的是栃木縣產的草莓果汁。價格為含稅198日圓。



威化筒草莓煉乳冰淇淋

這款威化筒草莓煉乳冰淇淋使用30%草莓果汁，打造酸甜口感，和另一半的煉乳冰淇淋堪稱絕配。這個冰淇淋是數量限定，要買要快喔！價格為含稅298日圓。







全家PREMIUM 浸潤巧克力草莓

整體是酥脆的草莓凍乾，內層則包了白巧克力，含在口中可以感受到巧克力慢慢在口中融化的甜味喔！價格含稅348日圓。



全家PREMIUM 草莓牛奶巧克力

酸甜的草莓凍果乾外層包裹了焦糖般濃郁的牛奶巧克力，令人聯想到健達出奇蛋！價格為含稅348日圓。







全家PREMIUM 草莓白巧克力

價格為含稅348日圓。



草莓焦糖爆米花

使用甘王草莓，打造出入味的爆米花。價格為138日圓。







草莓巧克力棉花糖

只要一口，就能同時享受到棉花糖鬆軟、與草莓巧克力酥脆互相衝突的口感！保證上癮。價格為含稅258日圓。記住，部分商品數量有限，想嚐鮮的朋友可別忘了去全家便利商店掃貨！

