環球影城日本將在2025年全年舉辦「環球 Cool Japan」的十週年慶祝活動。首波公開的《名偵探柯南世界》將推出三個主題景點，分別是實境逃脫遊戲、雲霄飛車，以及推理餐廳！柯南迷快手刀把這篇收藏起來！





實境逃脫遊戲

實境逃脫《名偵探柯南‧逃脫 ～殘像的序幕～》將與2025年4月上映的劇場版「獨眼的殘像」聯動。遊客將在米花市科學館中，與柯南、少年偵探團展開冒險。現場還有小五郎、安室透，以及首次參戰的妃英理。遊客需要在密室中搜尋線索，透過與角色互動來解除炸彈危機。這項活動將在Stage 18舉行，舉辦時間為2025年1月31日至6月30日。門票售價3,980日圓起。



《名偵探柯南‧逃脫 ～殘像的序幕～》票券資訊

票價：3,980日圓起（每人／含稅）

售票地點：環球影城日本網路票券商店、Lawson票券（僅限網路）、JTB





雲霄飛車

雲霄飛車《名偵探柯南×故事型遊樂設施 ～目標的尖叫車輛～》將帶領遊客進入緊張劇情。遊客將與柯南、平次一同搭上雲霄飛車，在小蘭的安排下展開冒險。但是，在冒險途中，車輛卻被安裝炸彈，遊客需要和其他角色一起突破這場危機。這項設施位在Hollywood Dream - The Ride，營運期間為2025年1月31日至6月30日，但2月5日至24日將進行維修暫停營業。小心不要撲空了喔！







推理餐廳

《名偵探柯南 推理餐廳》則在Lombard's Landing餐廳舉行。遊客將在用餐時親自參與小五郎、安室透追查寶石盜竊案的過程。活動從2025年1月31日持續到6月1日，每場表演約80分鐘。成人票價7,000日圓，兒童票價2,600日圓。餐廳提供法式套餐，還有特製飲料與杯墊組合，每杯1,300日圓。







Tiny Blossom 珠寶法式套餐（肉類）









Tiny Blossom 珠寶法式套餐（魚類）

Tiny Blossom 兒童套餐







特製飲料＆杯墊組合

由左至右分別是柯南檸檬汽水、小蘭的水蜜桃汽水、沉睡的小五郎萊姆薑汁汽水、安室透的煙燻橙茶汽水。每杯飲料將隨機附贈一個特製杯墊，杯墊共有8種。



隨機杯墊







名偵探柯南推理餐廳周邊：照片

可以購買的周邊為角色照片，一張為2,500日圓。



名偵探柯南推理餐廳周邊：外帶甜點組

外帶甜點組當日不提供販售，僅限在購買《名偵探柯南‧推理餐廳》門票時一併預訂。整個套組為2,500日圓。環球影城推出了特別套票，售價7,500日圓起，可體驗以上介紹的三個柯南主題設施。套票已開始販售，但要注意的是，不包含樂園的入場門票喔。





名偵探柯南推理餐廳

票價：成人（12歲以上）：7,000日圓（含稅），兒童（4～11歲）：2,600日圓（含稅）

售票地點：環球影城日本網路票券商店

販售期間：

1～3月場次販售期間：2025年1月24日12：00起

4月場次販售期間：2025年3月4日12：00起

5～6月場次販售期間：2025年4月2日12：00起

※不含影城門票（入場券）費用

官方網站