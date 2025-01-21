長榮酒店集團延續「從心出發的盛情款待服務」精神，正式進軍年輕族群市場，推出全新品牌「采．寓 halo house」。該酒店於1/21開始試營運，以創新的輕奢設計與貼心服務，為台中七期注入嶄新的住宿選擇，成為城市旅遊與商務住宿的新焦點。



▲全新品牌「采．寓 halo house」於1/21開始試營運 / 采．寓 halo house提供、WalkerLand窩客島整理



全新「采．寓 halo house」坐落於台中七期的黃金地段，鄰近四季皆美的秋紅谷生態公園，並與國家歌劇院、新光三越和Tiger City僅需步行五分鐘即可抵達。這樣的地理優勢，讓住客在旅途中既能感受自然的靜謐，也能輕鬆融入都市繁華，滿足觀光客與商務人士的多元需求。



▲全新「采．寓 halo house」坐落於台中七期的黃金地段，鄰近四季皆美的秋紅谷生態公園 / 采．寓 halo house提供、WalkerLand窩客島整理

同時，「采．寓 halo house」外觀以引人注目的六角形玻璃帷幕為主設計，內部結合涵洞與圓弧造型，靈感源於鄰近的國家歌劇院，完美展現建築藝術的融合之美。不僅如此，「采．寓 halo house」集款待、藝術、休閒與美聲於一體，不僅是一座令人矚目的特色建築，更成為台中2025年住宿市場的重要地標。此外，「采．寓 halo house」在內裝設計上，呈現輕奢美學，空間採用溫暖明亮的美拉德色系，結合自主隨興的氛圍，打造出高雅又不失舒適的住宿體驗。全館均配置美國席夢思名床，並依據樓層高低提供義大利精品BVLGARI及伊聖詩洗浴用品，細膩照顧每位住客的需求。尤其9至14樓的豪華樓層，更配備Dyson吹風機，展現品牌在細節上的極致追求，讓住客盡享高品質的輕奢體驗。▲「采．寓 halo house」在內裝設計上，呈現輕奢美學，空間採用溫暖明亮的美拉德色系，結合自主隨興的氛圍，打造出高雅又不失舒適的住宿體驗 / 采．寓 halo house提供、WalkerLand窩客島整理除了住宿品質，「采．寓 halo house」也注重餐飲享受。一樓特別與「卡啡那CAFFAINA」合作，提供試營運住房專案的精緻早餐。這家咖啡館被譽為「全台最美公園咖啡」，其優雅環境與美味餐點，讓旅客在每一天的開始便能感受到愉悅與放鬆。試營運期間，酒店推出優惠住房方案，每晚房價僅新台幣3,588元起，並贈送專屬設計的「空氣藍」及「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙，以及「采寓」環保購物提袋，讓每位住客不僅享受住宿的樂趣，也能帶走品牌的心意。「采．寓 halo house」的開幕，為台中七期再添一處兼具自然與繁華的住宿地標，以藝術建築與輕奢服務為核心，為旅客提供難忘的入住體驗。▲每晚房價僅新台幣3,588元起，並贈送專屬設計的「空氣藍」及「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙 / 采．寓 halo house提供、WalkerLand窩客島整理

采．寓 halo house 試營運住房專案

優惠內容：試營運期間每晚房價優惠自新台幣3,588元起。

專屬贈品：凡入住試營運專案，可獲贈專屬設計的「空氣藍」及「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙，以及「采寓」環保購物提袋，為住宿增添趣味與實用價值。

精緻早餐：試營運期間入住的旅客，可享用與「卡啡那CAFFAINA」合作的高品質早餐，感受味覺與環境的雙重享受。



采．寓 halo house 訂房需知

官網預訂：請造訪「采．寓 halo house」官方網站（https://www.halo-house.com.tw/）完成線上訂房。

電話預訂：撥打訂房專線 (04) 2311-4688，由專人協助安排住宿。

酒店地址：407台中市西屯區市政北七路189號

酒店總機： (04) 2258-9688

訂房專線： (04) 2311-4688

