春日假期，最適合來場美食與放鬆兼具的享樂之旅！從溫暖的湯泉到豐富的異國料理，再到視覺與味覺兼具的頂級饗宴，無論是家庭出遊還是浪漫約會，這些精選安排都能讓你在春日裡找到最幸福的瞬間。這次由滙豐推薦TOP 10家食尚旅宿，不論是喜愛精緻溫泉、日式料理還是火焰厚切燒烤，這裡都能滿足假期想要徹底放鬆的心情！小家庭假期出遊，或是另一半紀念日約會，這樣安排行程絕對不會錯！



白泉暖心放鬆 北投春天酒店

想泡湯放鬆又不想塞車跑太遠？位在台北市區不遠的北投春天酒店是你的首選！坐落於陽明山國家公園旁，擁有來自大磺嘴源頭湧出的頂級白磺溫泉，色澤乳白如牛奶，被稱為「牛奶湯」，弱酸性泉質特別溫和，泡完後膚質滑嫩如絲，簡直是天然的美容湯。



酒店設施超豐富，不僅有溫泉客房、露天風呂、室內湯屋，還提供婚禮宴會場地和日式餐廳。其中，竹林亭餐廳 是一大亮點，以當季新鮮食材打造的懷石料理，每道菜都宛如藝術品，無論是入口即化的刺身，還是滿溢鮮香的炭烤料理，都讓人一試難忘！





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地址：台北市北投區幽雅路18號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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正價套餐、商業午餐享平日定價8折、假日定價9折



享受純粹的溫泉時光 山形閣

礁溪泡湯首選就來山形閣！山形閣結合了日式現代風格，讓天然石材與木質色調營造出溫馨又放鬆的氛圍，一踏進來就像走進家中！飯店共有122間客房，每間都配有獨立溫泉浴池，躺進暖呼呼的泉水裡，幸福感直接爆棚！二樓還有日式裸湯、檜木烤箱，搭配舒適的休息空間，徹底幫你放鬆身心。肚子餓了？別錯過景觀餐廳米澤廳的無菜單料理，一邊品嚐美食、一邊欣賞美景，身心靈都被滿滿的幸福感包圍。快來感受山形閣帶來的溫泉療癒時光吧！



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地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段187號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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Que原木燒烤餐廳直火盛宴 台北松山意舍酒店

位於台北松山意舍酒店 17 樓的 Que 原木燒烤餐廳，讓你邊吃燒烤邊享受頂級的高空俯瞰河景，美食饗宴搭配龍眼木燒出外酥內嫩的頂級牛排，滿滿炭香撲鼻，讓人一口愛上！半自助晚餐更是超豐盛，自選主餐搭配現烤海鮮、熱菜、中式私廚小菜、高纖沙拉、起司、手工甜點等吃到飽選擇，還有超吸睛的巧克力黑金吧，讓甜點控秒升天！





慶生也超貼心，餐廳直接送上精緻小蛋糕祝賀，讓儀式感拉滿！而且位置便利，直通松山車站，5分鐘車程就能抵達信義區！無論是約會、家庭聚餐還是生日派對，這裡都是你必去的高空美食天堂！



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地址：台北市南港區市民大道七段8號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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週二~週日半自助晚餐享9折；週一~週五商業午餐享9折





美味與歡樂的聚餐首選就到西門町 Buttermilk

位於台北西門町意舍酒店 5 樓的 Buttermilk 摩登美式餐廳，用美國家鄉料理和輕鬆氛圍讓聚餐充滿笑聲與回憶！招牌「美國阿嬤秘方炸雞」不僅獲得「500 盤」獎，更是來店必點的經典美味與好友聚。最推薦四人分享餐，一次享有豪華南方海陸拼盤加上手工甜點，澎湃又滿足！





情侶約會也別錯過，兩人分享餐搭配浪漫的別緻裝潢，絕對讓氣氛升溫。生日慶祝還能享免費小蛋糕、儀式感滿分！從西門捷運站步行只需 5 分鐘，就能享受這場美食與歡樂的派對，快揪好友一起來 Buttermilk 嚐鮮吧！



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地址：台北市萬華區武昌街二段77號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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頂奢限定台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉連續 8 年榮獲「台北最佳商務飯店」，更是 2023 康泰納仕旅遊者雜誌讀者票選的「最佳酒店」，全台唯一上榜！飯店擁有 420 間舒適客房，搭配絕美城市景觀，讓旅程充滿品味。美食控快來！美食愛好者必訪！飯店內的五間餐廳帶來滬、粵、日、義及自助料理的饗宴，其中香宮以正宗粵菜聞名，無論是細緻的燒臘、鮮美的湯品，還是經典招牌點心，都展現精湛廚藝，讓每一口都成為記憶中的美味。





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地址：台北市大安區敦化南路二段201號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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星享道酒店 超越想像的美味之旅

來星饗道大啖美食，絕對讓你驚呼「也太豐盛了吧！」無論是好友聚會還是家人慶祝，都能自在享受歡樂時光。餐檯上精選超過 100 道中西料理和異國佳餚，每道都像繁星一樣耀眼！時令推出的限定美食更是讓人每次造訪都有新驚喜。愛海鮮？愛甜點？不用選，星饗道全都滿足你！





這裡不只是吃飯，而是一次味蕾的奢華旅行，每一口都充滿驚艷。帶上親朋好友，一起來品味這場超乎想像的美味盛宴吧！



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地址：台中市西屯區福星北路18號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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南國島嶼度假感滿滿 墾丁凱撒大飯店

來到墾丁凱撒大飯店，不僅有湛藍海天、美麗沙灘，還有令人難以抗拒的美食！發現西餐廳以6大開放式料理區帶你環遊世界：熱食、中島蔬食、日料海鮮、異國風味、手作甜點和飲品，每一站都驚喜滿滿！主廚用當季新鮮食材搭配異國元素，用心創作出一道道視覺與味蕾兼具的美食。到發現西餐廳不僅吃得過癮，更是一次感受美味與墾丁度假氛圍的完美體驗！





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地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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一秒穿越到日本仙台的美味之旅！HAYASEはや瀬日本料理

想體驗日本仙台的味道？HAYASEはや瀬日本料理讓你不出國也能感受東北風情！入口處矗立著「伊達政宗」盔甲的等比例複刻品，瞬間把你帶進戰國時代的氛圍。餐廳內以仙台城堡小鎮為靈感，設有懷石料理區、割烹餐檯和鐵板燒區。割烹區環繞著師傅的料理檯，邊吃邊聊，感受滿滿人情味！主廚將台灣新鮮食材與東北飲食文化結合，推出季節懷石料理和使用A5等級仙台和牛的鐵板燒，口口都是驚喜。還有特選東北六縣的地方美酒，與料理一同搭配享用，絕對滿足你的味覺體驗！





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地址：台北市中山區南京東路三段133號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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每一口都值得收藏的閃耀記憶 Brilliant鉑麗安全日餐廳

Brilliant鉑麗安全日餐廳把美好的用餐時光畫作閃閃發亮的回憶，餐廳的LOGO設計靈感來自「反轉刀叉」，讓每位客人都能用自己喜歡的方式品味美食、享受自在時刻！料理從台灣特色佳餚到日本東北風情料理，滿足挑惕又想多變的你！自助式早餐更是亮點，招牌早餐牛排、新鮮果昔與現做蛋料理絕對要試試，超豐富的選擇直接讓你選擇障礙！



享用餐點同時，可以看到半開放式廚房，讓烹飪過程充滿活力！無論是與家人共度時光，還是與朋友歡聚都能在這裡盡情享受！



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地址：台北市中山區南京東路三段133號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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相遇不一樣的幸福時光 北投大地酒店

隱藏在溫泉鄉的「奇岩一號」餐廳連續四年榮獲台版米其林500盤！主打新派川湘料理，用自製香料與台灣小農食材創造多款經典菜色。不來試試這裡的金牌美味真的會後悔！來到大地酒店，不只是住宿，可以體驗到在地小農精緻料理，徹底洗滌日常緊繃感，完成一趟身心靈的療癒旅程！





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地址：台北市北投區奇岩路1號

優惠期間：2025/1/1-2025/12/31

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