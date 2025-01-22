信義區小小兵快閃店逛起來！這次特別小小兵最愛的香蕉為主題，打造「小小兵香蕉節」主題快閃店，即日起插旗新光三越信義新天地A9 9樓，粉絲一定要拍6公尺高、超chill的臥躺小小兵公仔、香蕉裝置藝術，還有限量周邊新品如發光票卡夾、絨毛吊飾等，免費入場、免費逛，寒假、春節就手刀逛起來。



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▲▼小小兵香蕉節 小小兵期間商店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



小小兵香蕉節 小小兵期間商店

在這次「小小兵香蕉節」快閃店，一定要拍高達6米的巨型小小兵公仔，單筆消費滿100元即可進入專屬拍照區合影。粉絲還能獲得限量神秘小禮「夜光貼紙」，數量有限贈完為止。此外還有5米長巨型香蕉裝置藝術、小小兵佈景，以及小小兵拍貼機，讓粉絲們拍到過癮。▲▼小小兵香蕉節小小兵期間商店 必拍6米小小兵 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝同時，這次快閃店更為小小兵粉絲們還推出多款周邊商品，必買新品發光票卡夾、LED小小兵圓形吊飾、小小兵燈泡吊飾，都能發光、走在路上超吸睛。此外還有實用系小小兵手機掛環，以及多種造型的小小兵玩偶、吊飾，讓大小朋友都萌翻。▲▼小小兵香蕉節小小兵期間商店 必拍周邊新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間： 2025年1月18日（六）至2月19日（三）

活動地點： 新光三越 台北信義新天地A9 9樓