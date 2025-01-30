被譽為關東人後花園的箱根，自古便是日本文人雅士嚮往的度假勝地。這裡不僅擁有四季如畫的絕美景致，更以優質溫泉聞名遐邇。其中，位於箱根的「箱根小涌園 Yunessun」溫泉主題樂園，除了能讓遊客盡情享受暖湯洗滌身心的愜意，更設有多項特色遊樂設施，為傳統溫泉體驗注入新意。2025年初春，箱根小涌園 Yunessun特別攜手日本百年品牌不二家，推出「Country Ma'am 巧克力泡湯」限定企劃，邀請旅人沉浸在香醇巧克力溫泉中，體驗一場前所未有的甜蜜享受！





箱根小涌園 Yunessun × 不二家推出「Country Ma'am 巧克力泡湯」特別企劃

在日本，情人節是向重要的人送出巧克力表達愛意的浪漫節日。每年情人節季節，箱根小涌園 Yunessun都會精心策劃「巧克力浴」特別企劃，而2025年更突破以往，攜手日本甜點大廠「不二家」，打造前所未有的「Country Ma'am 巧克力泡湯」！這次的設計靈感源自深受歡迎的「Country Ma'am 巧克力餅乾」系列中療癒系角色「巧克力精靈」的夢幻住所「巧克力沼澤」，讓人可以徜徉在溫暖芳香的巧克力溫泉中，享受一場令人難忘的奢華享受，讓身心都沉浸在甜蜜的幸福氛圍裡。



每日限定！巧克力醬注入儀式

最令人期待的莫過於每日限定的巧克力醬注入儀式！活動期間每天將舉行1-2次「身心巧克力沐浴」特別儀式，每次會將約1公升的巧克力醬注入浴池中，讓來訪旅人彷彿置身於巧克力精靈的夢幻國度。





在這裡，不僅能享受巧克力的香醇氣息，還能體驗巧克力中豐富的多酚帶來的美容效果，包括排出體內廢物、分解橘皮組織與抗衰老等功效，讓您在享受甜蜜泡湯時，美麗也由內而外綻放。





Country Ma'am 巧克力泡湯（カントリーマアム チョコまみれ風呂）

地點：水着で遊べる温泉「ユネッサン」屋内エリア「トルコ風ハマム」

活動時間：2025年2月1日～2025年4月6日

營業時間：10：00～18：00，六日國定假日09：00～19：00