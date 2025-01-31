在Netflix、動畫瘋上映後引起超高討論度的樂團動畫《孤獨搖滾》即將進駐日本卡拉OK聯名啦！即日起至3月31日期間，BIGECHO卡拉OK連鎖店將推出「孤獨搖滾！」動畫聯名企劃。這次活動共有主題包廂和聯名飲品兩大部分，不只可以現場沉浸在孤獨搖滾的世界，還有紀念的特典可以收藏！

秋葉原：團結！青春卡拉OK包廂

主題包廂設在東京和神戶的三家門市。秋葉原電器街口站前店為「團結！青春卡拉OK包廂」，池袋西口站前店有「結束樂團！青春演唱包廂」，三宮生田路本店則推出「青春！卡拉OK結束樂團包廂」。這些包廂的牆面、門和桌子都使用動畫視覺進行包裝。預定包廂的顧客可以再加購限定的迷你壓克力立牌，共有七款，每款售價990日圓。包廂已經開放預約了。







池袋西口：團結樂團！青春演唱包廂

三宮：青春！卡拉OK團結樂團包廂







聯名飲品

在飲品方面，全日本80家門市會推出四款以團結樂團成員為主題的無酒精飲料。包括以主角為設計的孤獨內向水果飲，虹夏的歡騰黃飲，良的藍蘇打，以及郁代的草莓飲。每杯售價690日圓，購買就送一個隨機的原創杯墊，杯墊共有九款圖案。若贈品庫存用盡，店家可能暫停販售聯名飲品。建議粉絲們盡早預約包廂！東京可能競爭激烈，如果還沒買機票也可以考慮非關西喔！

