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京都新飯店Holiday Inn五条驚爆福利，12歲以下小朋友可以免費住宿＋吃到飽。

2025年菜外帶 京都 飯店 吃到飽 more
2025-01-22 11:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：京都五条ホテル合同会社
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特派員 Trish

特派員 Trish

日系飯店住膩了嗎？那你下次去京都可以嘗試看看美式飯店！Holiday Inn 京都五条將於2025年1月29日開幕。這座位於京都市下京區的飯店，東本願寺、鴨川、清水寺、錦市場都在徒步範圍內，論觀光和交通便利性，CP值就夠高了！不只如此，每位付費成人最多可攜帶2名兒童免費入住與用餐喔！太佛了！

標準雙床房

IHG Hotels & Resorts 目前在全球百餘國擁有超過6,500家飯店，京都正是1973年日本第一家Holiday Inn開業的地方。時隔50多年後，Holiday Inn又以嶄新的形象重返其在日本的發源地。京都五条位於京都市中心附近，卻保有寧靜與情調，適合觀光客盡情探索。飯店本身提供183間客房。餐飲設施包括二樓的BONDO餐廳及一樓的BONDO Café。頂樓設有日式大浴場，可眺望京都塔。三樓設有健身房，地下也提供停車空間，自駕遊的旅客也不必擔心停車問題。


 

兒童免費住房福利

Holiday Inn 品牌特色在於佛心的親子福利。12歲以下兒童可享「Kids Stay & Eat Free」優惠。若與2名成人客人共用同一客房，12歲以下兒童最多2名可免費入住，很適合4人家庭出遊。除此之外，入住期間，若有成人陪同，12歲以下兒童可從兒童免費用餐菜單中選擇免費餐點。每位成人最多可攜帶2名兒童享有此優惠喔！




客房內都配備免費Wi-Fi、智慧型電視。此外還提供小冰箱、咖啡／茶飲機、保險箱。另外，飯店也提供無障礙房型，這種房型內提供附扶手的加高馬桶，浴室內也有加裝扶手，並預留足夠輪椅迴轉的空間。準備去京都玩的話，就快把Holiday Inn 京都五条列入清單吧！

 

Holiday Inn 京都五条

開業日期：2025年1月29日
地址：京都府京都市下京區東錺屋町179
交通方式：地鐵五条站步行2分鐘
價格：單人房每人每晚10,640日圓起；四人房每人每晚7,980日圓起
官方網站
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