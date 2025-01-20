京都話題甜甜圈品牌「koe donuts」情人節限定系列浪漫登場！使用無農藥亞馬遜可可豆製成奢華甜甜圈！ 再加碼首度推出線上限定「巧克力烘烤甜甜圈禮盒」與「情人節餅乾罐」！

koe donuts情人節限定奢華甜甜圈必吃

koe donuts 以「有機」、「天然」、「在地食材」為品牌理念，不僅創新推出需使用刀叉享用的「熔岩甜甜圈」，更提供以五種特製麵糰製作的約30款經典甜甜圈。品牌選址日本觀光勝地京都，更隨四季推出應景限定美味。

延續去年好評，今年情人節系列特別嚴選「亞馬遜可可豆」，打造三款充滿成熟風味的巧克力甜甜圈。亞馬遜可可豆獨特的水果香氣與微酸韻味，為甜點帶來層次豐富的味覺饗宴。





amazon cacao chocolate donuts新品系列一共有3款，將亞馬遜可可醬與可可粉的美味極大化，打造出讓人愛不釋手的香濃巧克力甜甜圈。

01 香軟亞馬遜可可奶霜甜甜圈（ふわふわ アマゾンカカオクリーム）

以酵母發酵的鬆軟麵糰為基底，注入有機亞馬遜可可豆製成的濃郁奶油霜，表層淋上亞馬遜可可醬再撒上可可粉。簡約呈現亞馬遜可可豆的原始風味與香氣。售價：400日圓 。



02 QQ巧克力餅乾碎甜甜圈（もちもち ショコラクランブル）

亞馬遜可可與巧克力醬的完美結合，搭配恰到好處的甜度的可可奶油霜。表層的酥脆餅乾碎帶來令人驚喜的口感層次。售價：420日圓。







03 香軟白巧克力摩卡甜甜圈（ふわふわ ホワイトチョコレートモカ）

白巧克力搭配有機咖啡與亞馬遜可可豆特製的香醇奶油霜，再灑上裹覆有機砂糖的可可豆碎，帶來絕妙的酥脆口感與微苦韻味。售價：400日圓。



■販售資訊

販售期間：即日起～2月14日

販售時間：11：00～20：00

販售地點：koe donuts kyoto(京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F)





除了新品外，koe donuts也首度推出線上限定的「巧克力烘烤甜甜圈禮盒」，是送禮的最佳選擇。這款精緻禮盒內含三種以無農藥亞馬遜可可豆製作的特製甜甜圈，堅持不使用防腐劑、保鮮劑等食品添加物。甜甜圈麵團中揉入亞馬遜可可豆，搭配酸甜覆盆子、濃郁巧克力甘納許醬、以及焦糖法蘭酥等三種獨特風味，為消費者帶來濃情蜜意的巧克力享受。



■販售資訊

販售期間：即日起～2月7日20：00

販售地點：koe donuts online store





另外，同步推出數量限定的「koe donuts 情人節餅乾罐」，內含可愛的愛心覆盆子餅乾，同樣是向摯愛傳情的絕佳選擇。



■販售資訊

實體販售期間：即日起～2月14日

網路販售期間：即日起～2月7日20：00

販售地點：koe donuts kyoto(京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町557番地 京都松竹阪井座ビル1F)

koe donuts online store