東京鐵塔景觀餐廳不少，窩客島特別推薦虎之門艾迪遜酒店「Lobby Bar」下午茶，在高檔的東京五星級飯店享用奢華的三層下午茶套餐，而景緻更是無敵，不僅能俯瞰東京市景，同時擁有東京鐵塔相伴。不論是和另一半想來場東京浪漫下午茶約會、抑或和姐妹淘相聚都非常適合。



▲▼東京下午茶推薦虎之門艾迪遜酒店Lobby bar，享有東京鐵塔景觀/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



虎之門艾迪遜酒店的「Lobby bar」位於31樓，步出電梯門瞬間即可感受到高檔酒店專屬的獨特香氣，木質調的空間佐以大量綠色植裁，氛圍相當療癒、舒心；不過要注意的是，如果是想要有東京鐵塔相伴的座位，在網路上預約的時候一定要記得勾選「保證塔景座」。▲▼虎之門艾迪遜酒店Lobby bar 環境以木質調搭配大量植栽/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝虎之門艾迪遜酒店本身就有數間東京鐵塔景觀餐廳，其中價格相對親民的正是「Lobby bar 」的下午茶套餐，每人價格折合台幣約2800元，包含一盤司康盤、一盤鹹食與一盤甜點，並享有一杯香檳與茶飲無限續。餐點內容會依照季節或節日有所差異，請以現場為準。

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▲虎之門艾迪遜酒店Lobby bar 下午茶套餐包含一杯香檳/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲虎之門艾迪遜酒店Lobby bar不僅下午茶出色，東京鐵塔景緻更是無敵/WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

虎之門艾迪遜酒店下午茶資訊

下午茶時段：12:00～17:00（依照預約時間有兩小時用餐時間）

地址：東京都港区虎ノ門4-1-1 東京エディション虎ノ門31F

電話：+813-5422-1600