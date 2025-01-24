以馬卡龍和歌劇院蛋糕聞名的法國甜點品牌DALLOYAU推出首次與哆啦A夢合作的西式甜點系列。這次聯名商品將在所有DALLOYAU門市及官方線上商店販售！目前全日本共有18間門市，這些夢幻甜點要在哪裡才買得到呢？快看下去！





馬卡龍禮盒

本次合作的主打商品是六入裝馬卡龍禮盒，售價1,944日圓。禮盒包含首次推出的銅鑼燒口味和菠蘿麵包口味馬卡龍，分別印有哆啦A夢和哆啦美的圖案。其餘四顆則是品牌經典口味，包括彈珠汽水、檸檬、草莓和巧克力。



歌劇院蛋糕

另一項亮點是歌劇院蛋糕，售價4,536日圓。這款蛋糕是DALLOYAU於1955年在巴黎創始時就備受歡迎的招牌商品，由七層不同材料製成，包括咖啡奶油、巧克力醬、杏仁餅皮等。滿面笑容的哆啦A夢超可愛！這造型超適合粉絲拍照的！







滑蓋式巧克力鐵盒

此外還有三款滑蓋式巧克力鐵盒，每罐550日圓，分別有粉、綠、藍三色，內含黑巧克力和牛奶巧克力。







馬克杯巧克力組

馬克杯巧克力組售價3,300日圓，杯身印有哆啦A夢圖案，杯內為藍色設計，容量350ml，附贈四片巧克力。







標準版點心寶盒

寶盒系列有兩種規格：標準版售價3,850日圓，內含六種焦糖夾心餅乾和兩種舒芙蕾；豪華版未來禮盒售價9,350日圓，集結品牌所有人氣甜點。兩款禮盒都採用雙層設計，食用完後可收納物品。



豪華版點心寶盒







哆啦A夢公仔玻璃罐餅乾

預計二月中旬還會推出公仔玻璃罐，售價2,970日圓，內含四片法式奶油餅乾。



聯名限定提袋

此外，只要購買以上任一款哆啦A夢商品，都可另購限定提袋，每個110日圓。相信各位多拉A夢迷已經迫不及待了！底下為各位統整Dalloyau的分店。







■分店地址

● DALLOYAU自由之丘店：東京都目黑區自由之丘2-11-2

● 銀座三越店：東京都中央區銀座4-6-16 銀座三越地下2樓

● 吉祥寺車站大樓店：東京都武藏野市吉祥寺南町1-1-24 吉祥寺車站大樓1樓

● DALLOYAU Les Macarons 東武池袋店：東京都豐島區西池袋1-1-25 東武百貨池袋總店地下1樓4號

其他分店可在官方網站查詢。

■官方網站