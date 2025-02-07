創立於明治10年、近150年歷史的「土井製菓」，是日本知名的和菓子老舖，不僅至今仍堅守傳統的風味以及採用鳥取縣在地的糯米，近年也致力讓傳統日式點心走進年輕客群的視野，並於2018年開幕注入青春氣息的「土井製菓立川店」。



▲▼和菓子老舖「土井製菓」於2018年設立「土井製菓立川店」，空間帶有活潑氣息/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「土井製菓立川店」空間溫馨舒適、採光絕佳，並以繽紛的燈籠作為裝飾，為傳統的和菓子老舖增添青春活力。在此不僅得以購買各式日式傳統甜點，包含：紅白大福、豆大福、抹茶大福等，亦能讓甜點控動手體驗炭烤糰子的樂趣。▲▼「土井製菓立川店」大家可以體驗動手烤糰子的樂趣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

如果想體驗炭火烤糰子的趣味，推薦直接點「七輪団子3本セット」，套餐包含三串烤糰子和飲料，只要日幣920圓，並且有附三款配料或沾醬；此外，鳥取砂丘為最具代表性的鳥取景點，不少當地餐飲店以鳥取砂丘為靈感推出餐點，「土井製菓立川店」也不例外，將白芝麻及砂糖灑落糰子上，巧妙呈現鳥取砂丘意境。

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▲「土井製菓」的烤糰子套餐，附有三款醬汁或配料/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲「土井製菓」將白芝麻及砂糖灑落糰子上，巧妙呈現鳥取砂丘意境/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

土井製菓立川店

地址：鳥取県鳥取市立川町7丁目101-39

電話：0857-35-0041