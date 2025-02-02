想吃小卷米粉不用跑到海邊！板橋餐廳推薦「澎發號」就能吃到超鮮甜的小卷米粉，裡面不但有一整尾的澎湖直送新鮮小卷，還有自家熬製雞湯，吃起來鮮甜過癮。他們家從澎湖起家，如今在北部地區，分別有桃園楊梅、板橋江子翠兩家分店，現在就趕緊來看看吧。



▲▼想吃小卷米粉不用跑到海邊！板橋餐廳推薦「澎發號」就能吃到超鮮甜的小卷米粉 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



板橋美食 小捲米粉 澎發號

沒到海邊也能吃到小卷米粉！「澎發號」是從澎湖起家的品牌，在台中有多家分店，而北部則在桃園楊梅、板橋江子翠也有駐點；前者靠近楊梅車站，後者則鄰近捷運江子翠站，無論是哪家分店交通都相當方便，讓北部的朋友都能輕鬆享受到這碗鮮美的小卷米粉。推薦閱讀： 低消100享受整面海景！附設超大停車場、還能租借釣魚，新北海景咖啡廳「金點草里驛棧」小捲米粉必吃。

▲▼「澎發號」是從澎湖起家的品牌，在台中有多家分店，而北部則在桃園楊梅、板橋江子翠也有駐點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「澎發號」的雞湯小卷米粉以雞湯為湯底，搭配澎湖直送的小卷，湯頭層次豐富且帶有白胡椒香氣。小卷完整保留鮮嫩彈牙的口感，整尾吃起來超過癮。餐點分為「簡單」、「招牌」、「極辣」與「豪華」四種選擇，價格從100元到180元不等，湯內的配料包括絲瓜、魚丸、爆漿福州丸、紫菜及油豆腐等，讓整碗米粉豐富且飽滿。▲▼板橋餐廳推薦「澎發號」推薦菜單：雞湯小卷米粉（豪華版）$190 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝喜歡挑戰辣味的朋友，可以試試「極辣小卷米粉」，加入特製的印度鬼椒辣醬，辣度極高卻不掩蓋湯底的鮮美。「澎發號」將澎湖特色的美味帶到台灣本島，無論是清甜的雞湯湯底、彈嫩的小卷，都能在這裡一次滿足，現在就趁著假日，約上親友一起享用這碗暖心暖胃的小卷米粉吧。▲▼板橋餐廳推薦「澎發號」以雞湯為湯底，搭配澎湖直送的小卷，湯頭層次豐富且帶有白胡椒香氣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：新北市板橋區雙十路三段62號

營業時間：12:00–22:00；週二公休

桃園美食 小捲米粉 澎發號

地址：桃園市楊梅區楊新路92號

營業時間：11:00–14:00, 16:30–22:00