台北人過年拜完關渡宮，來吃北投人也推薦的7間關渡美食！關渡宮作為台北最古老的媽祖廟，許多雙北人過年都會到關渡宮拜拜，祈求新的一年有個好彩頭，關渡宮過年期間也會準備八寶粥、鹹粥、炒麵等福食，供香客們免費享用，除了吃福食，窩客島這次幫你準備北投人也推的「7間關渡美食」，大多都在關渡捷運站附近，如果吃膩關渡宮粥飯、宮前小吃攤販，不妨來這7間關渡美食。



▲界運關渡站美食推薦7選，關渡宮人氣雙胞胎 油飯銅板價開吃 / WalkerLand窩客島整理



▲推薦7間人氣關渡站美食，關渡在地小吃 早午餐 / WalkerLand窩客島整理



北投老饕最推關渡美食：勝記油飯、林董山西蕃茄牛肉刀削麵、阿對雙胞胎

過年到關渡宮拜拜，要記得先去關渡捷運站附近的「勝記油飯」，從早上6點開始、只營業到中午，招牌油飯Q彈口感加上滿滿的油蔥酥、蝦米，大碗只要35元銅板價，從小吃到大的熟客都直接打包一斤米糕回家；而「林董山西蕃茄牛肉刀削麵」帶有嚼勁的刀削麵，搭配濃郁番茄湯頭，讓人一口接一口，兩家距離關渡捷運站都只要約5分鐘的距離；還有「阿對雙胞胎」絕對不能錯過，販賣雙胞胎、芋頭餅、甜甜圈等古早味小吃，就在關渡宮旁，拜完順路吃剛好。



▲北投老饕最推關渡美食：勝記油飯，熟客直接買一斤回家 /妃靜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲北投老饕最推關渡美食：阿對雙胞胎 ，就在關渡宮旁邊/✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運關渡宮站早午餐推薦：找午倉Brunch、Bonita廚房

關渡捷運站附近除了當地小吃，想靜靜地坐在餐廳吃飯，也有早午餐「找午倉Brunch」、「Bonita廚房」，提供夾滿餡料的三明治、大份量早午餐盤以及各種飲料，店內充滿優閒氣氛，是關渡人平日早午餐的選擇之一，很適合來這裡小作休息一下。



▲捷運關渡宮站早午餐推薦：找午倉Brunch /妃靜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運關渡宮站早午餐推薦：Bonita廚房 /妃靜 提供、WalkerLand窩客島整理



關渡人氣美食推薦：WOYAO Burger我要漢堡、一事製菓

「WOYAO Burger我要漢堡」則是以純白色系、簡約風打造漢堡店，花生醬牛肉、蜂蜜芥末雞肉漢堡夾入蓬鬆滑嫩的起司蛋，點套餐還有薯條、飲料可以配著吃，另外，以店面取貨為主的「一事製菓」，依然是關渡很有人氣的隱藏甜點，不時推出檸檬塔、巧克力塔、鐵觀音後奶茶塔等不同口味塔點，雖然目前粉絲團宣布過年期間休息，如果年後有機會到關渡，一定要記得來吃吃看。



▲關渡人氣美食推薦：WOYAO Burger我要漢堡 /ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 提供、WalkerLand窩客島整理



▲關渡人氣美食推薦：一事製菓，當季口味請參考官方公告 /省錢王JET吃喝玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



勝記油飯 位置資訊

地址：台北市北投區知行路316巷3號

電話：02-2858-5544

完整介紹由部落客「妃靜」於窩客島分享：北投美食小吃-勝記油飯，古早味油飯/乾麵/豬肝湯，北投平價美味銅板美食，近關渡捷運站



林董山西蕃茄牛肉刀削麵 位置資訊

地址：台北市北投區知行路304號

電話：02-2858-1569

完整介紹由部落客「Ms.Xiao蕭小姐」於窩客島分享：【關渡美食】林董山西刀削麵‧蕃茄湯頭濃郁酸甜‧麵條彈牙 - Ms.Xiao蕭小姐



阿對雙胞胎 位置資訊

地址：台北市北投區知行路

電話：0918-880-607

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：【台北】阿對雙胞胎 炸芋頭餅 關渡宮小吃推薦 - 水晶安蹄 不務正業過生活



找午倉Brunch 位置資訊

地址：台北市北投區大度路三段296巷42號1樓

完整介紹由部落客「妃靜」於窩客島分享：關渡美食-找午餐？早午餐?來找午倉Brunch Pasta Drink準沒錯，平價北投早午餐，近關渡捷運站





Bonita廚房 位置資訊

地址：台北市北投區中央北路四段515巷3弄1號1樓

電話：02-2891-8883

完整介紹由部落客「妃靜」於窩客島分享：關渡美食-Bonita早午餐，青醬雞肉三明治/王后拼盤，平價美味，營養滿分親子友善餐廳，北投早午餐，近關渡捷運站



WOYAO Burger我要漢堡 位置資訊

地址：台北市北投區大度路三段296巷46號1樓

電話：0966-704-111

完整介紹由部落客「ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)」於窩客島分享：[ 台北美食 ]WOYAO BURGER 我要漢堡-北投區關渡新開幕純白漢堡店



一事製菓 位置資訊

地址：台北市北投區中央北路四段577巷27弄3號

電話：02-2898-8298

完整介紹由部落客「省錢王JET吃喝玩樂趣」於窩客島分享：＋（北投甜點）一事製菓～網路上超推美味手做甜點！酥脆餅皮、鹹甜內餡、泰奶和抹茶都好吃！