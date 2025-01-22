史努比鐵粉要衝！不只華山有史努比快閃店，全新登場「史努比75週年新春限定快閃店」即日起在東區SOGO忠孝館正式開幕，除了有超萌史努比圍爐打卡點之外，這次更有史努比75週年必買小物、可愛春節達摩盲盒，讓粉絲們逛東區也能買爆。



推薦閱讀：信義區小小兵快閃店！小小兵香蕉節6公尺躺臥小小兵，3大新品推薦必買。



▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比周邊、史努比打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店

農曆春節主題的「史努比75週年新春限定快閃店」在SOGO忠孝館登場，自1/16起至2/5快閃21天，SOGO忠孝館1樓門口有超萌的400公分巨型狗屋，是粉絲們的走春打卡必拍。此外1樓電梯廳還有史努比春節打卡點，快閃店還要拍立體史努比、史努比與好友們的圍爐打卡點，充滿濃濃春節氣氛。▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在快閃店中，買得到超夯的75週年限定小物，包含冰淇淋造型史努比、奧勒夫，蛇年造型史努比玩偶及提袋，還有茄芷袋元素的收納包系列，以及限定史努比玩偶、奧勒夫玩偶以及馬克杯等，華山熱賣款這次在東區同步開賣。針對農曆春節，也同步販售500元福袋、一番賞，讓粉絲拼手氣。▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比必買周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，這次在「史努比75週年新春限定快閃店」中，更開賣3款超萌盲盒，包含史努比圓滾滾系列盲盒、史努比家族玩偶盲盒，還有春節超應景的史努比達摩盲盒，幫粉絲們招財祈福。如果不想拼運氣，現場也販售史努比、奧勒夫、安迪款達摩零錢包，299元就能入手。▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比春節達摩周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合本次快閃活動，1/28至2/1間，於SOGO忠孝館內指定拍照點打卡，並於12F快閃店任意消費，即可兌換史努比造型氣球，完成打卡+集章任務，再送超可愛「史努比相片紙」，每天限量、送完為止，粉絲一定要準時先衝東區打卡朝聖。▲▼史努比吉祥迎春 75週年新春限定快閃店，史努比限定贈品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/1/22(三)~2/5(三)

活動地點：遠東SOGO忠孝館12樓活動會館