冬季草莓甜品的魅力無可抵擋，台北晶華酒店以全新合作形式，在2025年要讓草莓控迎來前所未有的驚喜。晶華酒店攜手韓國爆紅甜點品牌KITCHEN205，獨家引進韓國人氣網紅票選必吃的「6吋經典草莓田」蛋糕，帶來視覺與味覺的雙重饗宴。即日起，這款蛋糕可透過晶華酒店的線上商城「晶華美食到你家」進行預購，每顆售價1,880元，並於2月7日起正式供應，限量現做，售完為止。





KITCHEN205創立於2013年，發跡於韓國全羅道，以「裸感」草莓蛋糕在甜點界迅速崛起。品牌創辦人李載勳回憶，當時韓國甜點市場仍以日式鮮奶油裝飾的蛋糕為主流，而KITCHEN205首創以法式技法，簡約呈現蛋糕內餡與層次。蛋糕立面整齊排列的鮮紅草莓，搭配滑順細膩的奶油夾心與綿密的戚風蛋糕，形成完美的口感與視覺享受。李載勳強調，這種設計不僅讓消費者一眼就能感受到蛋糕的豐富內涵，更徹底顛覆傳統甜點的繁複裝飾模式，為韓國甜點界帶來全新風潮。



在社群媒體時代，KITCHEN205的蛋糕以其視覺吸引力迅速成為打卡熱品，吸引眾多網紅爭相拍照分享，成功帶動「裸感」草莓蛋糕的潮流。該品牌現已擁有兩家專賣店與四間專櫃，平均每30秒就能售出一顆草莓蛋糕，成為甜點市場的翹楚。韓國媒體甚至用「Open Run草莓蛋糕」來形容其熱賣盛況，形容消費者於店門一開就蜂擁搶購的畫面。



台北晶華「6吋經典草莓田」

此次快閃登台的「6吋經典草莓田」蛋糕更顯得獨一無二，每顆蛋糕需使用超過40顆鮮紅草莓，重量近半公斤，不僅保留草莓最天然的鮮甜風味，更是對食材品質的極致呈現。晶華酒店為確保草莓的穩定供應，特別與苗栗農家簽訂契作協議，不僅為消費者提供最佳的草莓甜點體驗，也實現了與台灣在地農業的共好共榮，為推廣台灣優質農產品盡一份心力。此外，這款蛋糕的推出也象徵晶華酒店持續追求創新與國際合作的努力。去年晶華酒店與韓國多個潮流美食品牌合作，成功帶動台灣消費者對韓國甜點文化的熱情，而今年以草莓為主題，則進一步深化這股風潮。對於熱愛草莓甜點的消費者來說，這次快閃活動不僅是一場味蕾饗宴，更是一次難得的文化交流體驗。

預購方式：即日起，消費者可透過晶華酒店的線上商城「晶華美食到你家」專區（網址：https://shop.silkshotelgroup.com/products/cid/1092）進行預購，或撥打客服專線（02-2523-8000）轉 Regent Gift Shop查詢詳情。

取貨日期與地點：預購成功後，自2025年2月7日起可至晶華酒店的Regent Gift Shop提貨，地址為台北市中山北路二段39巷3號。

每日供應數量：此款「6吋經典草莓田」蛋糕每日現做，限量供應，售完即止，請提前預購以免向隅。

蛋糕售價：每顆蛋糕售價1,880元，需於預訂時完成付款。

產品特色：每顆蛋糕使用超過40顆草莓，重量近半公斤，採用苗栗契作的優質草莓，確保新鮮與風味。

