龜心山城藝術祭「迴山里」於六龜山城盛大舉辦，邀請民眾走入山林間，體驗藝術與自然交織的全新旅程。此次藝術祭結合國際級藝術創作與六龜在地文化，涵蓋百年歷史建築洪稇源的藝術展覽，並展出國際知名團隊「何理互動」的代表作「觀月計畫」。藝術祭不僅帶來豐富的視覺饗宴，更以深具意義的文化主題串聯六龜自然與人文風貌，吸引來自各地的參觀者前來探索。春節期間，六龜街區更化身為熱鬧的亀心市集，以地方產業與創意商品迎接旅人，為這片土地注入嶄新的文化活力。



推薦閱讀：最新三重夜景！搭捷運到「情人節光雕展」6大燈飾，過年到辰光橋拍。



▲▼六龜走春搶先看！龜心山城藝術祭「迴山里」，7大亮點一定要知道 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理



藝術祭以「迴山里」為主題，象徵人與自然的互動，並透過藝術反思「莫拉克風災」後六龜的重生。每一件藝術作品都如同一座情感的橋樑，連結人們與這片土地的深厚羈絆。例如，位於福龜園區的「脈脈」作品，藉由木作雕塑勾勒出荖濃溪的景象，象徵人們穿越山巒、感受大地紋理。創作團隊更巧妙地運用光影與紫斑蝶的元素，詮釋六龜生態與歷史的深刻脈絡，將觀者帶入一場靜謐而深刻的自然對話。▲藝術祭以「迴山里」為主題，象徵人與自然的互動，並透過藝術反思「莫拉克風災」後六龜的重生 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理在洪稇源展區，展出的「迴山里展」讓人一窺六龜產業的歷史與未來。以「六龜品牌職人」為主題，展出製餅、山茶與農產品牌的器物作品，呈現六龜人從傳統手藝到現代創意的演變。這些展品不僅體現出六龜的文化深度，更反映了代代相傳的工藝精神，以及對土地的深厚情感。另一亮點作品〈1912-2024〉則以歷史視角講述洪稇源作為蕃產交易所的繁華過往，透過文物、照片與故事重現原客閩多元族群的文化融合，讓參觀者深刻體會六龜的歷史軌跡。▲在洪稇源展區，展出的「迴山里展」讓人一窺六龜產業的歷史與未來 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理藝術祭中的國際級作品「觀月計畫」也備受矚目！該作品由燈管、鐵件與電線構成，模擬月亮的多樣表態，隨著光影變化與觀者互動，呈現科技藝術與自然美學的交融。月光輕灑六龜山城時，靜謐的氛圍使人不禁反思自然與人類的依存關係，並以實驗精神象徵地方的創新與突破，帶來獨特的審美體驗。▲藝術祭中的國際級作品「觀月計畫」也備受矚目 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理此外，六龜的當地學子也參與創作，展現這片土地的新生力量。「山里的以後」以燈籠為媒介，將六龜國小孩子們的希望化為光明的象徵，拼出對未來的美好願景；而「螢螢」則以甜根子草的白色意象打造夜間波浪般的燈光效果，表達六龜土地的蓬勃生機，讓人仿若置身自然的奇幻世界。策展團隊更改造了一輛「迴山巴士」，作為穿越時光的藝術載體，展現六龜歷史與風景的多樣性。這台巴士不僅象徵交通工具的實用性，更承載著六龜人的家鄉情懷與夢想，讓參觀者得以一窺昭和時代的繁榮與當下的創新交織。▲策展團隊更改造了一輛「迴山巴士」，作為穿越時光的藝術載體，展現六龜歷史與風景的多樣性 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理春節期間，六龜街區不僅有龜心山城藝術祭的精彩活動，還舉辦了亀心市集，結合酸柑茶、百年餅舖與山茶等在地品牌，以創新形式展現六龜產業的魅力。亀心商行更延長營業時間，推出限定優惠活動，讓旅人拍攝並分享「觀月計畫」的照片，即可享消費折扣，吸引更多人參與六龜的春節文化盛宴。▲六龜街區不僅有龜心山城藝術祭的精彩活動，還舉辦了亀心市集 / 2025龜心山城藝術祭提供、WalkerLand窩客島整理

2025龜心山城藝術祭

展覽時間：即日起至2525/2/16

龜心山城藝術祭〈迴山里〉展區地圖：https://reurl.cc/G5L8ND



2025春節亀心市集

市集日期：初一（1/29）至初四（2/1）

市集時間：11:00-16:00

市集地點：洪稇源商店週邊-高雄市六龜區華南街37-47號





亀心商行春節延長營業時間

春節期間營業時間：初一（1/29）至初五（2/2）11:00-19:00

更多新春旅遊資訊，請參考米濃聚落Instagram：https://www.instagram.com/minung_village_2020/



2025龜心山城藝術祭「迴山里」7大亮點

福龜園區展區：作品「脈脈」

以木作打造荖濃溪的場景，象徵穿越山巒感受六龜自然紋理，搭配光影與紫斑蝶元素，傳達六龜生態與土地脈絡。



洪稇源展區：迴山里展

主題為「六龜品牌職人」，展出六龜製餅、山茶與農產品牌的器物，展示從傳統到創新的產業轉型故事。



洪稇源展區：〈1912-2024〉

重現洪稇源作為蕃產交易所的歷史記憶，展出原民服飾、軍警制服與商號文物，呈現六龜的文化融合與繁華過往。



洪稇源展區：作品《觀月計畫》

國際級科技藝術作品，藉由燈光模擬月亮的多樣形態，與觀者互動，象徵自然與生命的依存關係。



「山里的以後」燈籠展

由六龜國小學生創作燈籠，拼貼希望與未來的藍圖，象徵地方願景與孩子的創意。



池田屋展區：作品「螢螢」

以甜根子草的白色意象展現六龜秋天景色，夜晚點燈後，燈光如波浪般閃爍，呼應土地的生機與活力。



池田屋展區：迴山巴士

由策展團隊改造的巴士，象徵穿越時間與記憶的載體，展現六龜的歷史與未來想像。