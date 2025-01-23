嘉義故宮南院旁將迎來台灣旅遊產業的新里程碑，由文創娛樂開發業者「光禹國際」與飯店餐飲業者「雲品國際」攜手合作，共同開發9.9公頃的湖畔景觀Villa園區，規劃出兼具文化創意與自然美學的渡假體驗。此開發案以「羊角藝術村」為主題，參考荷蘭羊角村的水上小鎮設計，結合縱橫交織的河道與人工湖，營造出詩意與靜謐兼具的渡假氛圍。園區內設有32棟湖畔獨棟Villa，由雲品國際負責營運，並在客房與餐飲中展現文化創意與在地創生理念，提供遊客深度體驗嘉義文化與生態的契機。



▲文創娛樂開發業者「光禹國際」與飯店餐飲業者「雲品國際」攜手合作 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理



根據光禹國際董事長字維新表示，此次開發案首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村型態，將傳統的獨立Villa與多元渡假設施結合，打造出兼具隱私性與多元服務的全新住宿模式。此創新構想重新定義高端旅遊市場，並且以「愛馬仕」級的頂級標準，為台灣渡假觀光樹立嶄新標竿。園區內設施不僅限於高端住宿，更融入文化、藝術、科技、生態等多元元素，包括嘉義特色文創藝術展售中心、光影全息展演廣場，以及米其林廚藝團隊打造的餐廳。此外，20000平方米的衝浪水陸樂園將成為亮點，其中包含全台最大人工衝浪池，讓遊客全年無懼天候挑戰衝浪，結合滑水道與戲水設施，為家庭與極限運動愛好者提供多樣化選擇。



雲品國際總經理丁原偉強調，此次合作有助提升嘉義地區的文化與旅遊價值，並為地方經濟注入全新動能。雲品國際擅長在高端市場打造精緻旅宿與餐飲服務，此次與光禹國際攜手合作，期待為嘉義創造更多元且具深度的旅遊體驗。



▲開發案首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村型態 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理

光禹國際投入15億元的龐大資金，堅持以低密度開發方式規劃園區，特別保留30年以上的水塔文化資產，並以湖畔自然風情為設計核心，傳遞「親近水源的永續學習」理念。園區將以四季生態探尋為主題，並打造適合全年齡層的遊憩設施。這項計畫預計於2025年12月試營運，未來更規劃第三期工程，致力於完善全客群服務，將此園區發展為國內外旅客必訪的旅遊勝地。▲光禹國際投入15億元的龐大資金，堅持以低密度開發方式規劃園區 / 雲品國際提供、WalkerLand窩客島整理





光禹國際與雲品國際攜手開發嘉義故宮南院旁9.9公頃湖畔景觀Villa園區

主要設施與亮點

1、32棟湖畔獨棟Villa，由雲品國際營運。

2、設有嘉義特色文創藝術展售中心、光影全息展演廣場及米其林餐廳。

3、規劃20000平方米的衝浪水陸樂園，包括全台最大人工衝浪池與多項戲水設施。

4、首創亞洲「Villa Resort」野奢渡假村，結合隱私Villa與多元設施優勢。

5、提供高端旅遊市場稀有的渡假模式，重新定義高端旅遊體驗。





