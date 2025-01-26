人氣甜甜圈品牌Mister Donut再度攜手比利時皇室御用巧克力大師Pierre Marcolini，推出第二次聯名系列。這次合作以「misdo meets PIERRE MARCOLINI」為主題，推出五款極致奢華的限定甜點，完美呈現兩大品牌的匠心工藝，巧克力控不容錯過！

五款奢華巧克力甜甜圈迎接50週年

Mister Donut秉持「美好事物盡在Mister Donut」的品牌精神，透過「misdo meets」商品開發計畫，持續與各大優質品牌聯名合作，為消費者帶來「極致美味與價值」以及「令人興奮期待的感動」。本次攜手世界級頂尖品牌共同開發的甜點，勢必再次掀起美食風潮！





為慶祝原味甜甜圈（Old Fashion）推出50週年，這次特別與Pierre Marcolini共同開發。結合Mister Donut的獨門製作工藝與Pierre Marcolini對巧克力的無盡熱情，這款特製原味甜甜圈添加了米粉與全麥粉，創造出酥脆的外層與絲滑巧克力相互輝映的完美口感。

此次的聯名系列最大亮點是以法式費南雪為靈感的巧克力甜甜圈，獨家研發巧克力甜甜圈麵糰，完美重現費南雪的濕潤口感，與表層巧克力及內餡奶油的比例更經過精密計算。濃郁的巧克力香氣中帶有意想不到的輕盈口感，搭配多層次的巧克力糖衣與香濃甘納許奶油，譜出一首令人陶醉的甜點饗宴。



黑巧克力甜甜圈（ショコラ ノワール）

費南雪風味巧克力麵糰融入酥脆巧克力脆片，搭配空氣感十足的甘納許奶油與果香濃郁的甘納許內餡，能一次嚐到多重口感。







榛果巧克力甜甜圈（ショコラ ノワゼット）

以費南雪為發想的濕潤口感，佐以滑順巧克力，頂層搭配輕盈甘納許與濃郁榛果奶油，最後撒上焦糖杏仁，層層堆疊出豐富風味。







覆盆子巧克力甜甜圈（ショコラ・フランボワーズ ファッション）

為慶祝原味甜甜圈（Old Fashion）誕生 50 週年特製，添加糙米粉及全麥粉的酥脆巧克力麵糰，再搭配酸甜覆盆子醬與巧克力淋醬，豐富滋味讓人驚艷。







可可巧克力甜甜圈（ショコラ・ムー ファッション）

同樣採用升級版原味甜甜圈麵糰，將可可粉與巧克力揉入麵糰中，表面淋上絲滑巧克力，最後灑上可可粉點綴。



杏仁巧克力派（ショコラ ダマンド）

酥脆的巧克力派皮中，夾入蔓越莓杏仁巧克力奶油與果香濃郁的苦甜巧克力，最後鋪上杏仁片烘烤至金黃酥脆。





■販售資訊

販售期間：即日起～2025年2月下旬

販售地點：Mister Donut門市（部分門市除外）