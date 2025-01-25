春節是台灣在中華文化中最具代表性的傳統節慶之一，其歷史淵源悠久，文化意涵深遠。作為中華傳統除舊迎新最重要的節日，不只是「放大假」春節更是承載了台灣人民對新年的期盼與祝福。而台灣春節的完整習俗是從農曆十二月就展開，包括尾牙祭祀土地公、送眾神返天庭、大掃除與辦年貨，再來就是除夕、正月初一到初五，一直到正月十五元宵節，才為春節畫下句點。台灣春節無不彰顯人們對新年的美好願景、更是對中華傳統的尊崇。



▲春節作為中華傳統除舊迎新最重要的節日，不只是「放大假」春節更是承載了台灣人民對新年的期盼與祝福 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

除夕 除舊布新與團圓圍爐（農曆 年三十或二十九）

除夕通常落在農曆十二月三十日，但若臘月只有二十九天，則提前一天舉行。今年則是在國曆114年1月28日，這一天最重要的就是「除舊布新」與「闔家團圓」。早上開始，家家戶戶會大掃除，清除家中的灰塵與厄運，為新年創造一個乾淨的環境。同時，人們會貼上象徵吉祥的春聯，將好運迎進家門。到了晚上，家人圍坐一起享用豐盛的年夜飯，常見的菜餚如蘿蔔糕、長年菜、雞與魚等，都有著吉祥的寓意。



年夜飯後，長輩會發放壓歲錢，孩子們則將紅包壓在枕頭下，以求平安順遂。子時之前，全家人還會熬夜守歲，等待新年的到來。午夜時分，燃放鞭炮成為重要儀式，用以驅邪納福，迎接全新的開始。



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▲年夜飯後，長輩會發放壓歲錢，孩子們則將紅包壓在枕頭下，以求平安順遂 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝



正月初一 走春拜年迎新春（農曆 大年初一）

正月初一，俗稱「新春」，是春節正式展開的第一天。今年則是在國曆114年1月29日，人們換上新衣新鞋，象徵辭舊迎新，並向長輩拜年，送上美好的祝福。早餐則講究簡單清淡，常以麵線祈求健康長壽。隨後，許多人會前往寺廟搶頭香，祈求新的一年平安如意。正月初一也被視為走春的吉日。人們會選擇拜訪親朋好友，互道祝福。傳統上，會根據干支命理選擇最吉利的方向踏出家門，並前往大廟參拜，以祈求一年好運。



▲人們換上新衣新鞋，象徵辭舊迎新，並向長輩拜年，送上美好的祝福 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



正月初二 回娘家的幸福時刻（農曆 大年初二）

初二是已婚女兒回娘家的日子，這一重要習俗寓意圓滿與家庭和諧、更是兩個家庭(家族)，對彼此的重視及尊重。女兒攜帶丈夫和子女返家時，會準備回門禮，如糕點、水果等，象徵雙喜臨門。娘家人則是會準備豐盛的飯菜款待，闔家歡聚成為這一天的重頭戲。過去的迷信認為，初一回娘家會帶來厄運，但現代社會的性別觀念逐漸改變，越來越多家庭對此不再拘泥。



▲初二是已婚女兒回娘家的日子，這一重要習俗寓意圓滿與家庭和諧、更是兩個家庭(家族)，對彼此的重視及尊重 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝



正月初三 赤狗日與老鼠娶親（農曆 大年初三）

初三被稱為「赤狗日」，傳說赤狗是熛怒之神，這一天被認為不宜出門，避免招惹是非。俗諺中有「初一早、初二早、初三睡到飽」的說法，表示經過前兩天的忙碌，這一天是大家休息的時候。此外，民間相傳認為初三是老鼠娶親的日子，因此晚上人們會早早休息，以免打擾老鼠的喜事。有些家庭還會在角落撒些米粒或食物，象徵與老鼠分享新年的喜氣。



▲初三被稱為「赤狗日」，傳說赤狗是熛怒之神，這一天被認為不宜出門，避免招惹是非 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



正月初四 迎神歸位祈新年順遂（農曆 大年初四）

正月初四是「接神日」，這一天家家戶戶會準備鮮花、茶水和水果，迎接送神歸來。廟宇中則舉行安太歲、點光明燈等儀式，祈求新的一年平安順遂。商家多選在這一天迎財神，象徵新年生意興隆。供品如魚頭、茨菇和芋艿，因其諧音分別象徵「餘頭」、「時至」與「運來」，承載著祈福的美好寓意。



▲正月初四是「接神日」，這一天家家戶戶會準備鮮花、茶水和水果，迎接送神歸來 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝



正月初五 迎財神與新年新開始（農曆 大年初五）

春節的高潮在正月初五達到尾聲，這一天又稱「破五」，禁忌解除，人們可以打掃與倒垃圾，象徵除舊布新。商家通常選在初五開工，並舉行迎財神儀式，供品包括三牲、甜品、發糕等，象徵新的一年財源滾滾。此外，民間還有「送窮」的習俗，人們會將紙剪成窮媳婦的形狀，與垃圾一起丟棄，象徵送走不好的運氣，迎接嶄新的開始。



從除夕到正月初五，春節的每一天都蘊藏著豐富的文化意涵與美好寓意。這些傳統習俗不僅展現了中華文化的獨特魅力，也成為人們情感連結的重要時刻。在現代社會，春節的多元意義不斷被挖掘與傳承，使這一節日永葆生機。



▲春節的高潮在正月初五達到尾聲，這一天又稱「破五」，禁忌解除。同時商家通常選在初五開工，並舉行迎財神儀式 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

2025台灣春節中華習俗介紹

春節從農曆十二月開始，包括尾牙祭拜土地公、大掃除、辦年貨等。

除夕、初一到初五都有獨特的習俗與禁忌。

春節直到元宵節（正月十五）結束。



2025台灣春節除夕習俗

大掃除：清掃家中，寓意除舊布新，清除過去一年的厄運。

貼春聯：春聯的正確貼法及時間，迎春納福、驅邪避煞。

年夜飯：全家圍爐，常見菜餚具有吉祥寓意。

壓歲錢與守歲：長輩發紅包，孩子壓在枕頭下避邪。

鞭炮：燃放鞭炮驅邪納福。



2025台灣春節大年初一習俗

迎新春：換上新衣，向長輩拜年，吃清淡早餐。

搶頭香：人們前往廟宇爭取新年第一炷香，祈求平安順遂。

走春：拜訪親朋好友，送上祝福，選擇吉利方向出門。

守歲：除夕夜守歲，正月初一清晨祭神，祈求健康長壽。



2025台灣春節大年初二習俗

回娘家：已婚女兒與家人回娘家，準備回門禮與餐點。

迷信與現代觀念：過去認為初二回娘家會帶來厄運，但現代性別觀念改變。

禮物與紅包：準備伴手禮，娘家準備豐盛餐點。



2025台灣春節大年初三習俗

赤狗日：傳說赤狗是熛怒之神，這天被視為凶日，不宜出門。

放鬆休息：這一天適合休息，傳統上不打擾老鼠娶親的習俗。

俗諺：初一早、初二早、初三睡到飽。



2025台灣春節大年初四習俗

接神日：家家戶戶準備鮮花、茶水、水果迎接神明歸位。

安太歲與光明燈：祈求新年平安順遂。

迎財神：商家準備供品，祈求生意興隆，食物有吉祥寓意。



2025台灣春節大年初五習俗

破五：解除春節禁忌，可以開始掃地與倒垃圾。

迎財神：商家祭拜財神，祈求新年生意興隆。

送窮：丟棄垃圾和象徵窮媳婦的紙剪，寓意送走厄運。

