提及東京景點，淺草寺肯定榜上有名！如果想欣賞不一樣的淺草寺風景，推薦位於淺草寺雷門周邊、由日本知名建築大師隈研吾操刀的「淺草寺文化觀光中心」。除了提供觀光客諮詢東京旅遊服務之外，八樓的展望台更能俯瞰淺草寺景緻以及遠眺晴空塔。



▲▼「淺草寺文化觀光中心」位於淺草寺雷門對面，建築由隈研吾操刀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「淺草寺文化觀光中心」位於淺草寺雷門對面，一樓櫃檯有提供日、中、英、韓四國語言的旅遊諮詢服務，六、七樓為多功能展示空間。最熱門的展望台位於八樓，從早上9點開放至晚上10點，並且這裡還有一間咖啡廳，讓大家可以小歇、喝杯飲料消暑再繼續探索東京景點。▲在淺草寺文化觀光中心的展望台可以飽覽淺草寺和淺草仲見世通/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝在「淺草寺文化觀光中心」的八樓展望台，不僅能將淺草寺和淺草仲見世通盡收眼底，另一側也能遠眺晴空塔，因而吸引世界各地的風景攝影好手飛來卡位、捕捉迷人的東京景緻。下次參拜完淺草寺，別急著離開，不妨順道來「淺草寺文化觀光中心」，從不同角度欣賞淺草寺。

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▲淺草寺文化觀光中心展望台亦能遠眺晴空塔/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





淺草寺文化觀光中心資訊

開放時間：9:00~22:00

地址：東京都台東區雷門2-18-9