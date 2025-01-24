2025年金蛇年到來，華泰名品城以創意與懷舊結合，成為全台最受矚目的春節活動熱點。今年的活動以80-90年代的經典電玩「貪食蛇」與「小精靈吃豆人」為主題，融入象徵新春好運的裝置藝術與互動體驗，打造充滿趣味的走春景點，邀請民眾在新年期間一同迎財納福。



▲2025年金蛇年到來，華泰名品城以創意與懷舊結合，成為全台最受矚目的春節活動熱點 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理



桃園華泰名品城精心設計了多個場景供民眾拍照打卡與參與互動。「福樹迎春」主題區內，象徵愛情、財運、福祿與仕途的福樹成為亮點，樹上掛滿了桃花、紅包、葫蘆與算盤，寓意四季平安與萬事如意。霓虹貪食蛇打卡牆與許願涼亭則增添了年味與互動趣味，吸引全家大小共度溫馨時光。



▲桃園華泰名品城精心設計了多個場景供民眾拍照打卡與參與互動 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

另一處「華燈光影轉運站」以數百盞紅色與金色燈籠連結成壯觀的光影隧道，搭配春聯、炮竹及元寶裝飾，寓意新年財運與好運滿載。漫步其中，民眾能感受到濃濃的節慶氛圍與滿滿的好兆頭。而三期的「四季如春蛇如意」區域則將懷舊電玩元素與中國傳統文化融合，巨型剪紙窗花與幾何蛇形裝飾令人目不暇給，每一處都成為拍照的絕佳場景。▲2025春節限定主題裝置必拍攻略，桃園人衝一波 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理同時，初一至初三期間，華泰名品城更特別舉辦了一系列精彩活動，包括喜氣洋洋的祥獅跳樁表演，鼓陣聲與大旗翻飛營造出震撼的新春氛圍，象徵新年的喜氣與旺氣。財神爺亦驚喜現身園區，帶來「蛇年好運轉轉樂」，讓民眾免消費即可參加抽獎活動，贏取千元購物金、名牌好禮及其他年節應景獎品。活動期間，園區內的精品品牌與美食街更提供多重折扣與優惠，讓民眾盡享購物與美食的雙重樂趣。▲初一至初三期間，華泰名品城更特別舉辦了一系列精彩活動，包括喜氣洋洋的祥獅跳樁表演 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理並且，今年適逢台灣燈會首次移師桃園舉辦，華泰名品城精心串聯燈會與園區資源，推出青埔散策套裝行程。白天，民眾可漫遊華泰名品城與Xpark水族館，感受由日本創意團隊打造的「光之海月」展覽，欣賞結合光影與水母藝術的奇幻場景；夜晚則步行至燈會現場，欣賞超過300件精彩作品，沉浸於燈火輝映的視覺饗宴。同時，購買散策套裝行程的遊客可享95折優惠，並獲得Outlet品牌專屬折扣券，讓假期行程更加豐富多元。▲華泰名品城2025新春限定活動 / 華泰名品城提供、WalkerLand窩客島整理

華泰名品城2025新春限定活動

祥獅跳樁表演（1/29-1/31，初一至初三，下午2:00-3:00）：園區內的喜氣醒獅遊行與震撼鼓陣表演，增添熱鬧年味。

蛇年好運轉轉樂（1/29-1/31，初一至初三，下午3:00-4:00）：財神爺現身園區，參加免消費抽獎活動，有機會獲得千元購物金、名牌商品與應景獎品。



華泰名品城2025春節必拍推薦

霓虹貪食蛇打卡牆

充滿童趣與懷舊感的霓虹燈牆，象徵新春財運爆棚，是社群打卡的必備場景。



銀柳許願涼亭

精緻布置的許願亭，銀柳與紅色許願卡搭配，拍攝效果充滿濃厚年味。



華燈光影隧道

巨型燈籠隧道，搭配金色元寶與春聯裝飾，營造夢幻新年的步行體驗。



四季如春蛇如意剪紙區

大紅燈籠與巨型剪紙窗花交相輝映，每一個角度都能拍出濃郁的春節氛圍。

