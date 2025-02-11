戀愛氣息爆棚的鳥取景點！隸屬智頭急行的「戀山形車站」，是一座無人車站、同時亦是日本四座戀愛車站之一。據聞，原本「戀山形車站」因每日乘客僅個位數，一度面臨廢站的危機，後來整個車站換上粉色新裝後，遂成了全球情侶都會慕名而來的景點。



▲▼戀山形車站為日本四座戀愛車站之一，整座車站洋溢戀愛氣息/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



根據統計，全日本車站站名有「戀」字的僅有四座，鳥取縣的「戀山形車站」便是其中之一，站名本身就洋溢了戀愛氛圍，在全站漆上粉紅色後更是名符其實的戀愛車站。原本差點廢站的無人車站自從煥然一新後，不僅吸引眾多觀光客、鐵道迷來朝聖，亦不乏海內外新人專程來拍攝婚紗。▲戀山形車站1號月台設有戀愛繪馬亭/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲只要從戀山形車站的粉紅色郵筒寄出明信片，一律會蓋上心形風景郵戳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「戀山形車站」1號月台設有戀愛繪馬亭，繪馬呼應車站設計成愛心造型，工作人員會定期前來收集繪馬、送往鳥取最強的結緣神社「白兔神社」；同時，「戀山形車站」還有推出限定的站牌鑰匙圈和戀愛成就御守等周邊小物。而由於「戀山形車站」為無人車站，因此繪馬和鑰匙圈等周邊商品都是在車站內的自動販賣機購買。推薦閱讀： 親手炭烤日式糰子！150年日本和菓子老舖「土井製菓」，鳥取砂丘烤糰子必點。 ▲▼戀山形車站限定的站牌鑰匙圈吸引不少鐵道迷購買/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

戀山形車站資訊

地址：鳥取縣八頭郡智頭町大內159-3

交通：JR智頭駛轉乘「智頭急行線」的普通列車即可抵達