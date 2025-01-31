為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 櫻花季小物必收藏！迪士尼限定櫻花系列周邊玩瘋了，杯麵、三眼怪太療癒了吧。

櫻花季小物必收藏！迪士尼限定櫻花系列周邊玩瘋了，杯麵、三眼怪太療癒了吧。

2025燈會攻略 DISNEY 小熊維尼 迪士尼 more
2025-01-31 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
share
特派員 Trish

特派員 Trish

距離櫻花開還有2個月，但是迪士尼已經偷跑了！2025年全新的櫻花系列新品已經上架囉！各式櫻花粉玩偶、保冷袋等實用小物都有，主要角色包含小熊維尼和杯麵，粉絲千萬不要錯過。想知道價格和在哪裡入手嗎？快看下去！

櫻花色系玩偶

在商品設計上，以清新的紫粉漸層勾勒出春日氛圍。玩偶們手上都捧著櫻花，臉上掛著笑容，非常可愛。瑪麗貓、小熊維尼、史迪奇玩偶都是3,800日圓，小豬款則是3,600日圓，含稅。

© Disney

 

杯麵玩偶、茶具組

杯麵系列商品的設計以白色和粉色為基調，展現和風風格。商品系列包括櫻花形狀的杯盤組、茶碗、筷子等。玩偶頭上除了有櫻花，手上還拿著日本代表性的三色丸子，非常有收藏價值，價格為4,400日圓。杯麵碗為2,000日圓，茶具組則是3,300日圓，杯盤甚至做成了櫻花的形狀，櫻花控怎能不心動！


© Disney

 

小熊維尼購物袋

除了以上可以在家收藏的玩偶、杯盤組，小熊維尼系列還包括連帽衫、購物袋、野餐墊等外出時也能實際穿戴、使用的商品。以粉紫色和櫻花為主題的購物袋價格為950日圓，含稅。

© Disney

 

小熊維尼野餐墊

野餐墊價格為1,800日圓，除了野餐墊本身以外，還附收納袋喔。

© Disney

 

小熊維尼毛巾

毛巾價格為1,800日圓。

© Disney

 

杯麵保冷袋

杯麵保冷袋可以拿來裝便當、飲料，除了野餐時可以使用，日常上班和夏季時去超市採購冰品也適用。價格為2,500日圓，含稅。


© Disney

 

杯麵門簾

門簾價格為2,200日圓，掛在房間、廁所、廚房門口，一秒就能營造出可愛的和風情調。

© Disney

 

三眼怪玩偶 羽織袴款

玩具總動員的三眼怪也穿上和服，化身日本的代言人！這款公仔共有「羽織袴」、「和服」、「鯛魚燒」這3款，每一種都非常有特色。一個1,900日圓。


© Disney

 

三眼怪玩偶 和服款


© Disney

 

三眼怪玩偶 鯛魚燒款


© Disney

如果你的鑰匙、錢包還少了些裝飾品，也可以入手這次限定的櫻花造型。整體採透明設計，清新可愛，款式共有杯麵、小熊維尼、小豬、跳跳虎、小鹿斑比的Thumper、小鹿斑比的Miss Bunny、史迪奇、瑪莉貓等8種角色設計。價格為每個900日圓。有些商品僅限線上販賣，有些則是實體的迪士尼商店也有上架，不要撲空囉。



官方網站
■東京迪士尼Store分店：
●    迪士尼旗艦店東京澀谷公園通店
●    新宿高島屋店
●    台場 Aqua City 店
●    池袋陽光城 ALPA 店
●    町田 MODI 店
●    東京晴空塔城・Solamachi 店
●    昭島 MORITOWM 店

■京都迪士尼Store分店：
●    京都四條河原町店

■大阪迪士尼Store分店：
●    梅田 HEP FIVE 店
●    LUCUA 大阪店
●    阿倍野 Q's MALL 店

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#迪士尼
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
東京芭娜娜搶先推出春季限定「櫻花芭娜娜」大丸百貨、JR東京車站都買得到。
 特派員 Trish
史努比粉絲快衝！Afternoon Tea Living 推「PEANUTS」聯名周邊， 10款經典表情躍上生活小物。
 特派員 Trish
推薦商品
keyboard_arrow_up