距離櫻花開還有2個月，但是迪士尼已經偷跑了！2025年全新的櫻花系列新品已經上架囉！各式櫻花粉玩偶、保冷袋等實用小物都有，主要角色包含小熊維尼和杯麵，粉絲千萬不要錯過。想知道價格和在哪裡入手嗎？快看下去！

櫻花色系玩偶

在商品設計上，以清新的紫粉漸層勾勒出春日氛圍。玩偶們手上都捧著櫻花，臉上掛著笑容，非常可愛。瑪麗貓、小熊維尼、史迪奇玩偶都是3,800日圓，小豬款則是3,600日圓，含稅。



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杯麵玩偶、茶具組

杯麵系列商品的設計以白色和粉色為基調，展現和風風格。商品系列包括櫻花形狀的杯盤組、茶碗、筷子等。玩偶頭上除了有櫻花，手上還拿著日本代表性的三色丸子，非常有收藏價值，價格為4,400日圓。杯麵碗為2,000日圓，茶具組則是3,300日圓，杯盤甚至做成了櫻花的形狀，櫻花控怎能不心動！



小熊維尼購物袋

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除了以上可以在家收藏的玩偶、杯盤組，小熊維尼系列還包括連帽衫、購物袋、野餐墊等外出時也能實際穿戴、使用的商品。以粉紫色和櫻花為主題的購物袋價格為950日圓，含稅。



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小熊維尼野餐墊

野餐墊價格為1,800日圓，除了野餐墊本身以外，還附收納袋喔。



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小熊維尼毛巾

毛巾價格為1,800日圓。



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杯麵保冷袋

杯麵保冷袋可以拿來裝便當、飲料，除了野餐時可以使用，日常上班和夏季時去超市採購冰品也適用。價格為2,500日圓，含稅。



杯麵門簾

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門簾價格為2,200日圓，掛在房間、廁所、廚房門口，一秒就能營造出可愛的和風情調。



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三眼怪玩偶 羽織袴款

玩具總動員的三眼怪也穿上和服，化身日本的代言人！這款公仔共有「羽織袴」、「和服」、「鯛魚燒」這3款，每一種都非常有特色。一個1,900日圓。



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三眼怪玩偶 和服款



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三眼怪玩偶 鯛魚燒款

© Disney如果你的鑰匙、錢包還少了些裝飾品，也可以入手這次限定的櫻花造型。整體採透明設計，清新可愛，款式共有杯麵、小熊維尼、小豬、跳跳虎、小鹿斑比的Thumper、小鹿斑比的Miss Bunny、史迪奇、瑪莉貓等8種角色設計。價格為每個900日圓。有些商品僅限線上販賣，有些則是實體的迪士尼商店也有上架，不要撲空囉。● 迪士尼旗艦店東京澀谷公園通店● 新宿高島屋店● 台場 Aqua City 店● 池袋陽光城 ALPA 店● 町田 MODI 店● 東京晴空塔城・Solamachi 店● 昭島 MORITOWM 店● 京都四條河原町店● 梅田 HEP FIVE 店● LUCUA 大阪店● 阿倍野 Q's MALL 店