療癒系甜點來了！創立於1874年、位於島根縣松江市的百年老舖和菓子店「彩雲堂」最新推出的情人節限定「街貓巧克力羊羹」於即日起至2月22日期間限定販售，不只情人節送禮，貓奴們也完全無法抗拒啊！除了實體門市外，也可以上官網直接購入，或於1月31日至2月14日期間到銀座松屋的情人節甜點展購買！







百年和菓子老舖情人節限定「街貓巧克力羊羹」療癒登場

情人節限定萌度爆表的巧克力羊羹，是2018年為銀座松屋情人節展特別開發的和洋融合甜點。每年不斷改良配方，就是為了讓紅豆和巧克力的風味能完美融合。最新版更講究地使用天然色素呈現貓咪可愛的模樣，絕對是送禮首選！



完美調配的雙重巧克力

為了讓這份甜蜜的記憶能一直保存下來，包裝全面更新之外還特別附贈超Q貓咪貼紙！整個設計都充滿童趣感，不管是要送給另一半、貓奴朋友，或是犒賞自己都超適合。配咖啡、紅茶都非常搭，根本是大人系甜點的最佳選擇！

特別嚴選苦甜＋牛奶兩種巧克力完美調配，跟紅豆的風味根本是絕配！經過多年研發才找到這個黃金比例，一口咬下去層次豐富又不甜膩，讓人欲罷不能！







超講究的天然色素

為了呈現最完美的奶茶色貓咪，研發團隊可是下足了功夫！最後特別研發出穩定的可可粉上色技術，不只看起來超療癒，完全不用擔心褪色或暈開！



限定貓咪貼紙

不只是美味的甜點，還想讓這份感動永遠保存下來！特別附贈的限定版貓咪貼紙，讓每一口甜蜜都能變成永恆的紀念！





まちね

想要體驗最完美的和洋甜點組合，還不快帶這款萌度破表的街貓巧克力羊羹回家！錯過這檔期只能等明年啦！

售價：1,296日圓（含稅）

期間期間：即日起〜2025年2月22日「猫咪之日」限定販售

販售店舖：

●彩雲堂直營店舖

●官方網路商店