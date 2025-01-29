金門跟馬祖是台灣兩個很有故事的地方，戰地遺跡、文化古蹟以及自然生態互相交錯著，不論是想走文青路線，還是想挖掘冷門秘境，都能從中找到一些蛛絲馬跡。窩客島這次挑選了金門馬祖「7大文化及自然景觀」，有大眾熱門打卡點，也有不為人知的秘境，完全可以一次滿足不同旅遊風格的大家。



▲金門馬祖7大深度景觀，台版摩西分海沒去一定抱憾 / WalkerLand窩客島整理



說說金門，「燕南書院」是金門最早的書院，不過它不只是古色古香之地，更是金門夜景的首選；想走自然景觀，金門版的摩西分海超級推薦！「建功嶼」就是只有退潮的時候才能探訪的島嶼，有夠神秘！網美打卡點來了，在「沙美摩洛哥」拍的照片大家絕對不會猜到在金門，還以為是哪個美麗的中東國家呢；最後說說馬祖，一個要出海才能到達的「大坵島」，大坵島的亮點就是梅花鹿比人多，所以還有「海上奈良」的稱號，太會了。



▲金門馬祖7大深度景觀，神秘小島梅花鹿樂園 / WalkerLand窩客島整理



金門古色古香夜景首選地：燕南書院

部落客 婗媽 造訪 燕南書院 說：

當天的燕南書院除了書香氣，還有位伯伯正教一位弟弟彈琴，沒錯，書院裡有二座鋼琴，漫妙的琴聲非常符合這裡的情調，走訪一圈彷彿被沾染一身知性，步調都溫柔起來了！



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燕南書院

地址：金門縣金城鎮古區268號

完整介紹由部落客「婗媽」於窩客島分享：金門縣金城鎮金門最有氣質的書院：古色古香飽覽金門城區及廈門市景的燕南書院！



▲▼金門最早書院，夜景首選地：燕南書院 / 婗媽 提供、WalkerLand窩客島整理



金門身歷其境感受地雷震憾：地雷主題館

部落客 敦小蓮 造訪 地雷主題館 說：

坑道越來越往下，地道開始往下三公尺的深度，光線也開始昏暗，坑道都沒人的關係，人在極度安靜又昏暗的地方心裡就會開始害怕、恐懼。



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地雷主題館

地址：金門縣烈嶼鄉湖埔路

電話：08-236-4510

完整介紹由部落客「敦小蓮」於窩客島分享：地雷主題館‧不可錯過的小金門烈嶼鐵漢堡、勇士堡，仿雷區公園，回憶當年的國共戰況 - 敦 小 蓮の食旅錄



▲▼金門身歷其境感受地雷震憾，軍事迷一定愛：地雷主題館 / 敦小蓮 提供、WalkerLand窩客島整理



金門版摩西分海：建功嶼

部落客 敦小蓮 造訪 建功嶼 說：

如果不是退潮無法想像這裡居有一條石板路，大概走了15-20分鐘左右吧，才走到建功嶼，我們時間不夠，所以鄭成功石那裡景點就沒去。



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建功嶼

地址：金門縣金城鎮建功嶼

電話：08-232-4174

完整介紹由部落客「敦小蓮」於窩客島分享：建功嶼‧金門必去的摩西分海，只有退潮時才能進入的戰地島嶼 - 敦 小 蓮の食旅錄



▲▼金門版摩西分海，漲潮時會到鐵人的腰部：建功嶼 / 敦小蓮 提供、WalkerLand窩客島整理



金門頹屋建築一秒到摩洛哥：沙美摩洛哥（沙美老街）

部落客 快樂雲 造訪 沙美摩洛哥 說：

每次來到沙美，看到說這裡是金門早期發展繁榮的區域，還是有點難以想像，眼前的荒廢老屋的斷垣殘壁帶著斑駁的土黃色調，在賦予新生命後，成了年輕人們喜愛的拍這景點，我想，這應該也是另外一種復甦與繁榮。



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沙美摩洛哥（沙美老街）

地址：金門縣金沙鎮信義路

完整介紹由部落客「快樂雲」於窩客島分享：金門自由行｜沙美摩洛哥（沙美老街）充滿異國風情的熱門打卡點。（金門旅遊/金門景點）



▲▼金門頹屋建築一秒到摩洛哥，神祕異國風情：沙美摩洛哥 / 快樂雲 提供、WalkerLand窩客島整理



金門極東之端看日出：復國墩觀海台

部落客 Kiwi 造訪 復國墩觀海台 說：

復國墩景觀平台賞日出我想應該是來金門必訪景點之一，這無限延伸的階梯，無止盡的讓你拍照不要不要的，因為太美讓我們早起無怨言～默默的給他拍好拍滿。



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復國墩觀海台

地址：金門縣金湖鎮四維路

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：金門隱藏版景點｜復國墩觀海台賞日出，金門最東端的觀海台，網美必拍延伸感水中木棧道



▲▼極東之端看日出，玩金門沒來會抱憾：復國墩觀海台 / Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理



馬祖梅花鹿樂園：大坵島

部落客 快樂雲 造訪 大坵島 說：

我們造訪的現在是鹿茸準備脫落，要換毛的時候，所以梅花鹿的皮毛顏色不是太美。嗯，但看到好多好多的鹿，且都不怕人耶。



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大坵島

地址：連江縣北竿鄉

電話：08-365-6531

完整介紹由部落客「快樂雲」於窩客島分享：【台灣，連江縣，北竿鄉】「海上奈良」探訪馬祖大坵島的神秘世界。（馬祖旅遊，馬祖景點）



▲▼馬祖梅花鹿樂園，亦有海上奈良之稱：大坵島 / 快樂雲 提供、WalkerLand窩客島整理



馬祖東引燈塔祕境：東引李明德紀念碑

部落客 小虎食夢網 造訪 東引李明德紀念碑 說：

雖然人去樓空，但仍可隱約看到當時這些軍舍的功用，像是安官室、哨所、鍋爐、宿舍等，再仔細看這些石屋其實都建得相當堅固，即便幾十年的海風吹襲，外觀還是相當完好。



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東引李明德紀念碑

地址：連江縣東引鄉東引1號高地

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【馬祖-東引旅遊】東引燈塔祕境.李明德紀念碑.巨石.斷崖.殘碑.通往地心的黑暗石梯.50年前東引神風隊祕辛



▲▼馬祖東引燈塔祕境，山受訓守護神：東引李明德紀念碑 / 小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理