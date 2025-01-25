就是要陪壽星吃到飽！壽星優惠活動一直是許多餐廳業者吸引顧客的重要亮點之一，特別是吃到飽餐廳更是不遺餘力地推出各式驚喜方案，讓壽星與親友們在生日當天或當月盡情享受美食。窩客島整理出目前較具有人氣的吃到飽壽星優惠，約壽星吃到飽不用等了。



▲窩客島整理出目前較具有人氣的吃到飽壽星優惠，約壽星吃到飽不用等了 / WalkerLand窩客島整理提供



老饕們才懂的台北美福大飯店的彩匯自助餐廳推出「同行壽星免費」優惠，四位成人同行即可讓壽星免費享用，八位成人同行則能享兩位壽星免費，以此類推，是多人聚會的理想選擇。最讓人喜歡的台北君悅酒店的凱菲屋與彩日本料理同樣祭出「四人同行壽星免費」的方案，無論是中式佳餚還是日式料理，壽星都能免費享用，為慶生聚餐增添樂趣。位於台北的JR東日本飯店旗下鉑麗安全日餐廳，於壽星生日當月提供午餐與晚餐優惠，只要四人同行，壽星即可免費用餐。



▲老饕們才懂的台北美福大飯店的彩匯自助餐廳推出「同行壽星免費」優惠，四位成人同行即可讓壽星免費享用 / WalkerLand窩客島整理提供

CP值最高的漢來海港針對壽星當天用餐提供平日八折加原價一成的優惠，假日則為八五折加原價一成，無論平日或假日都能享有不同的折扣，讓壽星輕鬆享用海鮮美味。豐FOOD則推出當月壽星平日免費、假日半價的驚喜方案，是經濟實惠的首選之一。▲CP值最高的漢來海港針對壽星當天用餐提供平日八折加原價一成的優惠 / WalkerLand窩客島整理提供若偏好麻辣鍋，則有新馬辣、馬辣、新馬辣PLUS經典麻辣鍋及涮樂和牛鍋物食べ放題等選擇。上述餐廳壽星只需提前一天預約並公開打卡分享，即可在生日當月內獲贈巨大手臂蝦，每桌四人用餐還需達指定金額才符合條件。滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋在壽星生日當天或前後三天提供三人以下八五折、四人以上七五折的優惠，若八人以上則可有兩位壽星享受七五折，適合大型聚會使用。▲生日當月內獲贈巨大手臂蝦 / WalkerLand窩客島整理提供此外，熊一燒肉與壽星當月內四人同行的優惠方式相似，同樣提前預約並公開打卡，每位顧客均可享受贈送的巨大手臂蝦。肉多多火鍋為當月壽星準備了生日肉蛋糕，需為樂多多APP會員才能兌換。小蒙牛火鍋也提供多層次優惠方案，包含壽星四人同行享半價或贈送公仔，加入Ocard會員還能享最高七五折的會員折扣。最後，溫野菜しゃぶしゃぶ為壽星準備了九折優惠及贈送法式巧克力千層蛋糕的貼心活動，讓壽星感受滿滿祝福。▲肉多多火鍋為當月壽星準備了生日肉蛋糕 / WalkerLand窩客島整理提供

2025壽星優惠搶先看

台北美福大飯店 彩匯自助餐廳

四位成人同行：壽星免費

八位成人同行：兩位壽星免費，以此類推



台北君悅酒店

凱菲屋：四位同行壽星免費

彩日本料理：四位同行壽星免費



JR東日本飯店 鉑麗安全日餐廳

四位同行：當月壽星午餐或晚餐免費

中高價位吃到飽餐廳



漢來海港

平日生日當天：8折加10%服務費

假日生日當天：85折加10%服務費



豐FOOD

平日：當月壽星免費

假日：當月壽星享半價

麻辣鍋及火鍋餐廳



新馬辣、馬辣、新馬辣PLUS經典麻辣鍋

生日當月，四人用餐並提前一天預約

訂位告知參加壽星活動

打卡分享：消費達指定金額，每人贈送「巨大手臂蝦」一隻



涮樂和牛鍋物食べ放題

生日當月，四人用餐並提前一天預約

訂位告知參加壽星活動

打卡分享：午餐999元／晚餐及假日1049元，每人贈送「巨大手臂蝦」一隻



滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋

生日當天或前後三天：

3人以下：壽星85折（限1位壽星）

4人以上：壽星75折（限1位壽星）

8人以上：2位壽星享75折



熊一燒肉

生日當月，四人用餐並提前一天預約

訂位告知參加壽星活動

打卡分享：午餐998元／晚餐及假日1098元，每人贈送「巨大手臂蝦」一隻



肉多多火鍋

當月壽星，為樂多多APP會員：贈送生日肉蛋糕



小蒙牛

當月壽星，四位大人同行：壽星享半價或贈送公仔一隻

加入小蒙牛Ocard會員：一般會員：95折、白金會員：85折、鑽石會員：75折



溫野菜しゃぶしゃぶ

壽星本人用餐：享9折優惠，並贈「法式巧克力千層蛋糕」一份

相關優惠內容依官方公告為主