過年就是追日劇的最佳時機！如果你和我一樣， 期待在假期中放鬆身心，好好享受悠閒時光，但又不想踩到還未完結的坑，那麼這份2024熱門日劇推薦清單絕對值得收藏。這些作品無論是題材、演員卡司，還是製作團隊，各個層面都無懈可擊， 保證能讓你徹底沉浸於精彩故事中，一次刷個過癮。

▲過年追劇推薦7選，鬼才編劇 超強卡司，通通不踩雷 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《極度不妥！》

【播出日期：2024/01/26】主要演員：阿部貞夫

《極度不妥！》描述昭和時代的單親爸爸小川市郎，他是一名中學教師，與女兒過著平靜生活，卻因搭上時空巴士穿越到令和時代的2024年。三十餘年的時空差異讓他鬧出不少笑話，也對既有價值觀產生劇烈衝擊。由阿部貞夫領銜主演，加上編劇宮藤官九郎的鬼才手法，用幽默包裝了深刻的社會議題，這部劇毫無疑問是2024年初的話題之作。



▲宮藤官九郎穿越喜劇，昭和爸爸笑料百出：極度不妥！ / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《忍者之家》

【播出日期：2024/02/15】主要演員：賀來賢人

《忍者之家》以現代日本為背景，假設忍者仍在當代社會中扮演活躍角色。這部劇融合了緊張刺激的劇情與溫暖感人的家庭羈絆，呈現出忍者世界的獨特魅力。賀來賢人飾演俵家的次男晴，善良卻承受心靈創傷，與家人面對一場動搖國家安定的巨大危機。其他角色由江口洋介、木村多江等實力派演員飾演，而且賀來賢人這次更兼任聯合製片人，這份熱血投入絕對值得一看。



▲賀來賢人忍者角色新突破，家族危機與情感衝突：忍者之家 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《如虎添翼/女法官大人》

【播出日期：2024/04/01】主要演員：伊藤沙莉

《如虎添翼》以昭和時期的真人事蹟改編，講述了主角豬爪寅子如何成為日本首位女性家事法院法官。她打破性別歧視，參與家事法院的設立，並成為日本法治改革的重要人物。這部劇描繪了女性突破社會限制、實現自我價值的奮鬥過程，劇情的細膩刻畫讓觀眾感到共鳴。這是一部致敬歷史、啟發人心的優秀作品。



▲ 真人改編女性法官傳奇，昭和奮鬥史再現：如虎添翼 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《海的開始》

【播出日期：2024/07/01】主要演員：目黑蓮、有村架純、古川琴音

《海的開始》由目黑蓮、有村架純主演，聚焦親情與愛情主題。本劇集結了《silent》的原班人馬，包括編劇生方美久、導演風間太樹和製片人村瀨健，而目黑蓮再次挑戰深情角色，飾演的月岡夏在葬禮上意外得知自己有一個女兒“海”，並開始重新審視生命與情感的意義。劇情細膩，既揪心又充滿希望，不僅是目黑蓮粉絲們的必看日劇，也是一部能觸動心靈、引發共鳴的好作品。

（溫馨提醒：請先準備好衛生紙在旁邊）



▲目黑蓮與有村架純攜手打造親情與愛情之作：海的開始 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《SKY Castle 天空之城/貴婦們的戰爭》

【播出日期：2024/07/25】主要演員：松下奈緒、木村文乃

《SKY Castle 天空之城》改編自韓劇，描寫了一群光鮮亮麗的名媛妻子在權力、名聲與財富之間的爭奪與衝突。松下奈緒、木村文乃等實力派演員的精湛演技將角色的複雜心理展現得淋漓盡致，揭開華麗生活中的暗潮洶湧，揭露家庭競爭與人性的複雜糾葛。劇情跌宕起伏，不知不覺就一集一集看下去。



▲人氣韓劇改編，松下奈緒揭開名媛爭鬥真相：SKY Castle 天空之城 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《地面師》

【播出日期：2024/07/25】主要演員：綾野剛、豐川悅司

犯罪類型的《地面師》改編自真實案件——東京土地詐騙案，由綾野剛與豐川悅司主演，將真實的地面師詐騙案件搬上螢幕。劇情緊湊，角色刻畫深刻，展現人性深處的貪婪與掙扎。綾野剛的出色表現讓角色充滿吸引力，也讓整部劇充滿戲劇張力，讓看劇的大家深陷其中，深刻感受到犯罪題材的魅力。



▲綾野剛重現百億詐騙案，真實事件改編震撼人心：地面師 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理



《海中沉睡的鑽石》

【播出日期：2024/10/20】主要演員：神木隆之介

《海中沉睡的鑽石》由神木隆之介首次擔任日曜劇場主演，編劇是以作品細膩著稱的野木亞紀子，並由導演塚原あゆ子和製作人新井順子聯手打造。以昭和時期的軍艦島為背景，描繪昭和與現代兩個橫跨70年的時代故事，深刻描繪家族、友情與愛情的多重羈絆，每一幕都觸動人心。編劇野木亞紀子過往的作品有漫畫改編的《月薪嬌妻》以及原創《Unnatural 法醫女王》、《MIU404》等知名戲劇，完全是品質保證。



▲神木隆之介主演軍艦島時代劇，七十年跨世代情感巨作：海中沉睡的鑽石 / 官方海報、WalkerLand窩客島整理