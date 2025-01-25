台南以濃厚的文化與歷史聞名，每到春節，燈會活動成為全市一大盛事，吸引眾多民眾和遊客前來共襄盛舉。市長黃偉哲表示，今年燈會活動豐富多樣，從市區到近郊都有精彩內容，適合全家大小一同參與，感受獨特的年節氛圍。府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展，結合歷史、藝術與民俗文化，充分展現臺南作為台灣文化重鎮的魅力。而鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭與左鎮燈會，更以大膽的創意與在地特色為主軸，提供不同於傳統的燈光饗宴，值得一訪。



▲府城普濟燈會、成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展，結合歷史、藝術與民俗文化，充分展現臺南作為台灣文化重鎮的魅力 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理



其中，府城普濟燈會作為全台十大燈會之一，從1月24日到3月1日盛大舉行。今年主題為「光影再現．府城新象」，活動範圍涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，總共高掛超過1800盞由民眾親手繪製的燈籠。特別是來自日本青森睡魔祭的燈藝作品作為主燈，讓遊客能近距離欣賞異國風情的燈光藝術。同時，燈會也新增了「日本宮城·仙台ランタンエリア」，展出200盞由日本宮城縣民創作的特色燈籠。蛇年剪紙巷燈籠展則融入臺灣原住民文化，透過燈籠呈現動物傳說與自然意象之美，為活動增添多元色彩。



而成功燈會自1月15日至3月2日舉行，燈會以紅色燈海聞名，是春節期間深受遊客喜愛的景點之一。今年活動以「延續成功400+一定成功」為主題，圍繞鄭成功祖廟及周邊的歷史建築，3,000盞燈籠交織成耀眼的燈海，既有傳統紅底燈籠，也有繽紛的彩繪燈籠。除夕當晚更特別安排祈福酥油燈活動，讓參加者在充滿吉祥與希望的氣氛中迎接新年。



▲成功燈會自1月15日至3月2日舉行，燈會以紅色燈海聞名，是春節期間深受遊客喜愛的景點之一 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理

此外，台南的神農街以文創氣息濃厚著稱，第八屆元宵花燈展於1月18日展開，活動持續至3月2日，期間舉辦猜燈謎、攝影比賽及打卡兌獎等多項互動活動。2月9日更推出蛇年小提燈發放與提燈夜遊，讓參與者體驗燈光藝術與街區遊戲的雙重樂趣。同時，鄰近的海安宮亦在同時期舉行第二屆海安燈會，主燈設計以媽祖如意搭配金蛇造型，象徵新年的好運與祝福，充分展現當地信仰與文化的深厚底蘊。▲台南的神農街以文創氣息濃厚著稱，第八屆元宵花燈展於1月18日展開，活動持續至3月2日 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理不能錯過的鹽水月津港燈節自1月18日至2月16日登場，今年的主題為「光的年輪」，展區涵蓋藝術燈區、巷弄燈區及公19口袋公園等四大主題，共展出66組燈光藝術作品，多數於水面上展示，透過水面倒影突顯光影之美，營造出如夢如幻的視覺效果。白天遊客可漫步於鹽水武廟、鹽水車站等歷史地標，也可規劃前往六甲落羽松及柳營德元埤荷蘭村，形成豐富的旅遊行程，充分感受鹽水的獨特魅力。▲鹽水月津港燈節自1月18日至2月16日登場，今年的主題為「光的年輪」 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理同時，龍崎光節空山祭從2023年12月28日開始，延續至2024年2月16日，以「焰土新生」為主題，探索生命的復甦與再生。今年特邀11組藝術家及在地居民合作，創作出13組作品，並首次結合螢光繪畫與投影動畫技術，打造日夜雙重沉浸式體驗。參加者可徜徉於自然景觀與藝術裝置之中，享受獨特的感官體驗，深刻感受光與影的交融之美。▲龍崎光節空山祭從2023年12月28日開始，延續至2024年2月16日，以「焰土新生」為主題 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理左鎮燈會則以「星空銀河系」為主軸，活動期間自1月12日持續至2月16日，燈會作品以當地特產竹材為素材，並結合老中青三代的創意，共同打造出三件大型燈光作品，包括「竹影星象」、「氤．韻凜．峰」及「小龍納福迎新春」，展現左鎮居民對土地深厚的情感。南市觀旅局長林國華表示，台南春節不僅有精彩的燈會活動，還有許多豐富的走春選擇。「2025三埤迎春」活動將於1月29日至2月2日舉行，活動地點分別為新化虎頭埤、德元埤荷蘭村及官田葫蘆埤自然公園，為民眾提供多樣的春節旅遊體驗。從白天走春到夜晚賞燈，臺南的春節旅遊充滿驚喜，無論是家庭、朋友還是情侶，皆能在這座城市找到屬於自己的美好回憶。▲左鎮燈會則以「星空銀河系」為主軸，活動期間自1月12日持續至2月16日 / 台南市政府提供、WalkerLand窩客島整理

台南2025府城普濟燈會

時間：1月24日至3月1日

亮點：

主題「光影再現．府城新象」

展區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄

1800多盞民眾手繪燈籠

日本青森睡魔祭燈藝主燈

日本宮城·仙台燈籠區展示200盞燈籠

蛇年剪紙巷燈籠展，結合原住民文化



台南2025府城成功燈會

時間：1月15日至3月2日

亮點：

主題「延續成功400+一定成功」

3000盞紅色燈籠營造燈海

活動範圍包括鄭成功祖廟及周邊歷史建築

除夕祈福酥油燈活動



台南2025神農街元宵花燈展 & 海安燈會

時間：1月18日至3月2日

亮點：

神農街元宵花燈展：猜燈謎、攝影比賽、打卡兌獎活動

2月9日發放蛇年小提燈與提燈夜遊活動

海安燈會主燈以媽祖如意與金蛇造型結合



台南2025鹽水月津港燈節

時間：1月18日至2月16日

亮點：

主題「光的年輪」

四大展區：「藝術燈區」、「月津超新星」、「巷弄燈區」、「公19口袋公園」

共展出66組作品，水面倒影呈現燈光藝術之美

白天可搭配鹽水武廟、鹽水車站、六甲落羽松等景點



台南2025龍崎光節空山祭

時間：2023年12月28日至2024年2月16日

亮點：

主題《焰土新生》，探索生命力復甦與再生

特邀11組藝術家及地方團體合作，創作13組藝術作品

螢光繪畫與投影動畫，日夜雙重沉浸式體驗



台南2025左鎮燈會

時間：1月12日至2月16日

亮點：

主題「星空銀河系」

展區內有「竹影星象」、「氤．韻凜．峰」、「小龍納福迎新春」三件大型燈光作品

結合竹材與三代共同創作，展現左鎮的文化特色



台南2025三埤迎春活動

時間：1月29日至2月2日

亮點：

地點包括新化虎頭埤、德元埤荷蘭村及官田葫蘆埤自然公園

提供春節期間的多元走春活動選擇

