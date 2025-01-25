桃園神社以農曆新年為契機，將於2025年1月25日至2月2日舉行「春慶八日和祭」，邀請民眾體驗融合日式文化與年節氣氛的盛會。此次活動為期八天，除夕（1月29日）休園，其餘日期活動精彩不間斷，涵蓋弓道、劍道、三味線表演以及日式祈福體驗，讓民眾沉浸於濃厚的和風氛圍中，迎接乙巳蛇年的新春祝福。



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▲桃園神社春慶八日和祭隆重登場！日本文化與農曆年融合，慶典八日不間斷 / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理



桃園神社在紅白燈籠點綴的神社參道間，浪漫的燈光與花手水裝置讓人彷彿置身日本過年。每日的「新春和市」市集也同步登場，提供手工藝品、日式美食與紀念品，為走春旅程增添驚喜與溫馨。桃園神社已成為當地最具年味的春節旅遊景點之一，適合全家大小一同歡度佳節。



▲桃園神社在紅白燈籠點綴的神社參道間，浪漫的燈光與花手水裝置讓人彷彿置身日本過年 / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理

1月31日（大年初三），「第一回桃園神社新年奉納射會」將隆重舉行，吸引全台弓道好手參賽，以正規射程展現弓道技藝，為新春送上祝福。山道場特別呈現莊重的矢渡射禮，增添傳統儀式感。當日下午安排「弦響弓道體驗」，讓民眾在專業引導下學習射箭，感受專注與祈福的魅力，限量名額更增添參與熱潮。此外，「弓道・なるほど」展覽將持續至2月2日，以幽默插畫的方式帶領參觀者輕鬆探索弓道文化的深厚底蘊。▲▼第一回桃園神社新年奉納射會 / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理期間的多場傳統武道演武也成為亮點。大年初一，由台北武道會展示柳心照智流劍術，傳遞古武道的精神與技巧；初四，香取神道流劍道與拔刀道演武攜手登場，並由台灣戰國武將隊重現戰國時代的刀劍對決。三味線演奏家倪瑞興的大年初三演出，則以津輕三味線的磅礡音律為新年增添濃烈的和風樂韻。▲香取神道流劍道與拔刀道演武攜手登場 / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理祈福與淨化儀式也是活動的一大特色，由沖田神主代理木下宮司主持的祈福之儀將於初一與初二舉行，祈求新年平安順遂。初一的古納札儀式與初四的人形神事則旨在淨化負能量，迎接全新的氣運。初四更特別舉辦限量福錢發放活動，結合台灣迎財神的傳統，為民眾帶來滿滿的好運與祝福。▲▼ / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理桃園神社還推出多款新春限定商品，包括象徵「蛇年行大運」的福袋、農曆年限定御朱印及招財貓、福槌等結緣品，滿載祝福與喜氣，成為新春必備之選。多元的活動安排與濃厚的文化底蘊，讓桃園神社的春慶八日和祭成為2025年春節走春的文化亮點。▲▼桃園神社還推出多款新春限定商品，包括象徵「蛇年行大運」的福袋、農曆年限定御朱印及招財貓、福槌 / 桃園神社春慶八日和祭提供、WalkerLand窩客島整理



桃園神社春慶八日和祭

活動期間：2025年1月25日（星期六）至2月2日（星期日）

除夕休園：1月29日（星期三）

活動時間：每日活動根據項目不同時間安排



桃園神社春慶八日和祭活動亮點

弓道與武道文化

第一回桃園神社新年奉納射會：1月31日（初三）

弦響弓道體驗：初三下午專業指導射箭體驗

香取神道流劍道與拔刀道演武：2月1日（初四）

柳心照智流劍術演武：1月29日（初一）



和風演出與市集

津輕三味線街頭樂韻演奏：1月31日（初三）

日式「新春和市」市集：每日11:00至18:00，提供手工藝品與美食，紅白燈籠與日式花手水裝置，營造濃厚新春氣氛。



祈福與淨化儀式

祈福之儀：初一、初二（11:00、13:00、15:00）

古納札儀式：初一（16:00），清除厄運

人形神事體驗：2月1日（初四），淨化身心



特色限定商品

蛇年限定福袋（1月29日，初一，限量50份）

農曆限定御朱印（初一至初五，每日限量供應）

多款結緣品：招財貓、福槌、蛇年破魔矢等



免費福錢發放

日期：2月1日（初四）

限量：200份，現場領取號碼牌