台東花蓮免費玩起來！來花東走春，CP值超高的免費景點絕對不能錯過，窩客島幫你整理好7個花東免費景點，不管是親子同遊、充滿人文氛圍的特色景點，還是這幾年爆紅的打卡踩點，通通免門票。過年假期或週末，全家出遊或小旅行，都能零花費輕鬆玩遍花東，快來跟著這份清單規劃行程，收穫滿滿的回憶吧。



▲花東免費景點7選，花蓮長頸鹿公園小孩最愛 / WalkerLand窩客島整理



過年親子走春推薦玩台東的「關山米國學校」，以及花蓮「消防局豐濱分隊」、「長頸鹿公園」！「米國學校」帶小朋友來認識稻米小知識，還有巨大乖乖可以拍，育樂效果十足；「豐濱消防局」是近年新景點，巨大的消防栓不但好拍還是觀景台！看山看海真的很美；「長頸鹿公園」可是在地小孩最喜歡的公園！六米高的長頸鹿延伸出各種不同的遊樂設施，各種巧思真的很用心。別說花東好無聊了！快把這份清單給親朋好友看。



▲花東免費景點7選，台東登仙橋遊憩區看猴子大軍 / WalkerLand窩客島整理



台東懷舊車廂內吃鐵路便當：悟饕池上飯包文化故事館

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 悟饕池上飯包文化故事館 說：

還沒走到悟饕池上飯包文化故事館就被門口的復古懷舊火車車廂給吸引住！來訪的當天就僅有開放一側，裡面可是有座位區可以在這用餐。一旁半露天式的用餐區也是很熱門！



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悟饕池上飯包文化故事館

地址：台東縣池上鄉忠孝路259號

電話：08-986-2326

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：台東縣池上鄉台東景點【悟饕池上飯包文化故事館】來池上就是要吃便當！



▲▼台東懷舊車廂，免費逛：悟饕池上飯包文化故事館 / Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



台東邊學邊玩拍超巨大乖乖：關山米國學校

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 關山米國學校 說：

免門票就可入園玩拍，還能認識吸收一些稻米的小知識，在裡頭還有好玩的室內溜滑梯、福利社以及農產品販售部！另外關山米國學校旁還有一大片遼闊的花田美景，在季節性時刻來訪，還有機會能看到彩繪稻田喔！



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關山米國學校

地址：台東縣關山鎮昌臨路24之1號

電話：08-981-4903

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：台東縣關山鎮台東景點/關山米國學校，免門票入園，玩拍巨大各款乖乖，還可欣賞彩繪稻田的美



▲▼台東邊學邊玩拍超巨大乖乖，免門票：關山米國學校 / Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



台東泰源幽谷尋找猴子大軍：登仙橋遊憩區

部落客 省錢旅遊達人 造訪 登仙橋遊憩區 說：

看完舊橋那邊的猴子，新橋這邊的欄杆上也有不少隻，聽說大約有200隻猴子聚集此處；如果從舊橋那邊走過來新橋，也可以繞一大圈看猴子。



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登仙橋遊憩區

地址：台東縣東河鄉東富公路北行泰源村的入口處

電話：08-984-1520

完整介紹由部落客「省錢旅遊達人」於窩客島分享：台東縣東河鄉台東景點｜登仙橋遊憩區,在地人帶路泰源幽谷看猴子大軍



▲▼台東泰源幽谷尋找猴子大軍，請勿拍打餵食：登仙橋遊憩區 / 省錢旅遊達人 提供、WalkerLand窩客島整理



台東無死角一覽稻田美景：錦園洗衣亭 | 田邊俱樂部

部落客 57魔法Ling 造訪 錦園洗衣亭 | 田邊俱樂部 說：

洗衣亭為二層樓，一樓為洗滌空間，二樓為觀景台，站在這裡可以遙望一大片的綠色景光，停留在這裡一會兒剛好可以養眼，讓眼睛好好的吸收綠色精華～舒服。



錦園洗衣亭 | 田邊俱樂部

地址：台東縣池上鄉忠孝路335號

完整介紹由部落客「57魔法Ling」於窩客島分享：台東縣池上鄉錦園洗衣亭。田邊俱樂部。這裡可以勾起典型傳統社會婦女.端著一大盆衣服到河邊洗衣服的記憶



▲▼台東無死角一覽稻田美景，美照連發：田邊俱樂部 / 57魔法Ling 提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮荒廢老宅重生熱門景點：又一村文創園區

部落客 豆芽愛分享 造訪 又一村文創園區 說：

有美食，也有文創，在這邊走走逛逛可以體會到不同於市區的感覺，當然有時間更可以到店家內享用美食，沉浸於特色老宅內不同的氛圍。



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又一村文創園區

地址：花蓮縣花蓮市仁愛街104巷2號

電話：0966-569-777

完整介紹由部落客「豆芽愛分享」於窩客島分享：花蓮。又一村文創園區｜文青風老宅文創聚落 悠閒走走的好地方 🌱豆芽愛玩在花蓮



▲▼花蓮荒廢老宅重生熱門景點，文青朝聖：又一村文創園區 / 豆芽愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮最美消防局拍超巨消防栓：消防局豐濱分隊

部落客 Tin 造訪 消防局豐濱分隊 說：

超巨大像是樂高玩具的消防栓觀景台，開放一般民眾也能上觀景台欣賞海景色，每天7點到傍晚6點都能上去！



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消防局豐濱分隊

地址：花蓮縣豐濱鄉港口1號

電話：03-879-1152

完整介紹由部落客「Tin」於窩客島分享：★花蓮景點★ 全台最美消防局，超巨大的消防栓有無敵觀景台



▲▼花蓮最美消防局拍超巨消防栓，無敵觀景台：消防局豐濱分隊 / Tin 提供、WalkerLand窩客島整理



花蓮小孩最喜歡的設施：長頸鹿親子公園

部落客 紫色微笑 造訪 長頸鹿親子公園 說：

長頸鹿主體約六米高，四周圍結合溜滑梯、攀爬網、單槓等設計，根本就跟八爪章魚一樣，上面佈滿小朋友，哈哈哈，說是花蓮市最強吸睛地標一點也不為過。



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長頸鹿親子公園

地址：花蓮市明禮路與正義街口

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：長頸鹿公園｜花蓮免費親子景點 六米高長頸鹿溜滑梯、攀爬網、單槓 好玩好放電



▲▼花蓮小孩最喜歡的設施，六米高溜滑梯：長頸鹿親子公園 / 紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理