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東京美食地圖更新！ICHIBIKO蔵前旗艦店新開幕，草莓控的天堂降臨了。

2025燈會攻略 草莓 蛋糕 東京 more
2025-02-03 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社いいね
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特派員 Trish

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草莓控一生必朝聖一次的草莓甜點專賣ICHIBIKO又打造一座草莓天堂，日前正式於東京藏前開設新店「ICHIBIKO藏前店」！這是首間ICHIBIKO旗艦店。這家源自澀谷的草莓甜點專賣店，特地將新店選在充滿日式手工藝的藏前區，店內提供12個座位，戶外露台有8個座位。由於店內位置有限，建議按照文章內的建議時間前往喔！

草莓鮮奶油蛋糕

新推出的草莓鮮奶油蛋糕售價825日圓，採用獨特品種MIGAKI草莓製作，冬季將使用日本產的草莓，夏季則因為不是產季，會改用進口草莓，但不減蛋糕本身的美味。


 

草莓乳酪蛋糕

另一款網路話題度爆表的人氣商品是售價770日圓的草莓乳酪蛋糕，在製作過程中，將草莓蒸餾酒注入蛋糕胚中，再搭配蛋白霜慕斯，營造出濃郁的口感。



 

草莓果醬夾心餅乾、草莓牛奶果醬夾心餅乾

草莓系列餅乾包括售價453日圓草莓果醬夾心餅乾和售價496日圓的草莓牛奶果醬夾心餅乾。兩款餅乾都使用北海道發酵奶油製作，內餡混合樹莓與MIGAKI草莓果醬，甜酸滋味保證令人愛不釋手。


 

原創荷蘭煎餅

藏前店店內主打的原創荷蘭煎餅共分三種口味：原味、巧克力堅果和白莓。價格為原味1,430日圓、巧克力堅果1,530日圓、白莓1,530日圓。餅皮中加入MIGAKI草莓粉，搭配鹽味奶油乳酪內餡，奶香和草莓的甘甜搭配得恰到好處。


 

草莓週末蛋糕

週末草莓蛋糕售價2,420日圓，原料使用歐洲產草莓，表層額外塗上樹莓果泥與蛋白糖霜，整體口味充滿歐洲風情。


 

ICHIBIKO草莓牛奶糖漿

不只是甜點，ICHIBIKO藏前店的新商品還包含草莓牛奶糖漿，售價1,360日圓，一瓶可調製約10杯草莓牛奶。糖漿內含草莓切丁，建議以1：4或1：5的比例與牛奶調勻，在台灣也能隨時喝到道地的草莓牛奶。



 

ICHIBIKO綜合禮盒3入

綜合禮盒售價3,080日圓，內含三款點心，分別是：草莓巧克力脆片、草莓伯爵茶餅乾和草莓開心果鑽石餅乾。


 

ICHIBIKO藏前店

地址：東京都台東區鳥越1-30-10 1F
營業時間：12：00〜18：00；週六日與例假日09：00〜18：00 
公休日：無
交通方式：大江戶線・淺草線「藏前站」步行約10分鐘；大江戶線「新御徒町站」步行約6分鐘；R中央・總武線「淺草橋站」步行約9分鐘；東京地下鐵日比谷線「仲御徒町站」步行約9分鐘
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