才剛過完新年、隨著而來的就是2/14情人節，BAC為了搶攻情人節必吃情人節蛋糕清單，將以精湛甜點技藝為愛侶打造最具儀式感的浪漫驚喜「法式手工玫瑰蛋糕」。結合兩種苦甜巧克力與三大法式甜點工藝，層層交織出宛如戀愛般的多重風味，不僅擁有令人驚艷的精緻玫瑰造型，更蘊含豐富細膩的口感，讓戀人們透過味蕾感受愛情的美好。



▲BAC為了搶攻情人節必吃情人節蛋糕清單，將以精湛甜點技藝為愛侶打造最具儀式感的浪漫驚喜「法式手工玫瑰蛋糕」 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理



BAC甜點職人以高級法式甜點工藝打造這款絕美蛋糕，使用三大法式技術細緻製作，每一口都充滿層次風味。首先，選用法式甜點常見的「帕林內醬（Praliné Paste）」，將烘烤過的杏仁與焦糖、香草調和，呈現濃郁堅果香氣與香脆口感，為蛋糕奠定紮實的風味基礎。接著，以「甘納許（Ganache）」手法精準調溫70%苦甜巧克力，搭配法國頂級鮮奶油與櫻桃果餡攪拌融合，靜置冷卻後形成絲滑細緻的櫻桃生巧克力餡。最後，以「檸檬巧克力慕斯」為蛋糕外層，以法式手法細緻打發，帶有清新檸檬香氣，入口即化，完美平衡甜點的整體風味。



▲使用三大法式技術細緻製作，每一口都充滿層次風味 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理

除了口感上的極致講究，「法式手工玫瑰蛋糕」的外型更是讓人驚艷。這款蛋糕採用最先進的製作工法，打造出宛如人工智慧（AI）生成的玫瑰造型，層層堆疊出花瓣的細膩質感，使其不僅是一道甜點，更是一件精美的藝術品。每一個3.5吋的小巧蛋糕內含多層次內餡，融合濃郁果仁、細緻檸檬慕斯、酸甜櫻桃巧克力、醇厚布朗尼與溼潤的湯種戚風蛋糕，每一口都展現出愛情的豐富層次。情人節的甜點不僅要好吃，更要充滿儀式感與驚喜感。BAC精心設計購買禮遇，讓這款「法式手工玫瑰蛋糕」成為今年最值得入手的浪漫甜點。自即日起至2月23日限時販售，凡購買即附贈霧面愛心氣球與時尚提袋，讓蛋糕不僅美味，更是一份充滿心意的精緻禮品。▲除了口感上的極致講究，「法式手工玫瑰蛋糕」的外型更是讓人驚艷 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理





BAC法式手工玫瑰蛋糕

售價：原價$1,189，優惠價$999，附質感霧面愛心氣球、精美時尚提袋各乙個。

販售期間與通路：2/05～2/23，全台BAC門市、官網限時販售

線上訂購：https://bit.ly/3DUmoY9



▲BAC法式手工玫瑰蛋糕售價：原價$1,189，優惠價$999，附質感霧面愛心氣球、精美時尚提袋各乙個 / BAC提供、WalkerLand窩客島整理