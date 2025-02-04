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易斯達航空韓國機票優惠登場！單程最低400元，2/5限時開賣。

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2025-02-04 00:10:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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韓國知名航空公司「易斯達航空」宣布，將於2月5日推出年度規模最大的機票促銷活動，為計畫前往韓國旅遊的民眾帶來難得的優惠機會。本次促銷涵蓋多條熱門航線，單程票價最低僅400元起，引發旅遊愛好者的高度關注。


此次限時促銷活動將於台灣時間2月5日上午9點正式開跑，並持續至2月9日晚上22點59分，民眾可透過易斯達航空官網、手機APP或網頁版進行購票。優惠航線包含松山－金浦、桃園－仁川、桃園－濟州及桃園－釜山共四條航線，票價折扣高達94%，機票數量有限，採先搶先得方式銷售，錯過將無法再享受此超值價格。

具體優惠價格方面，松山－金浦與桃園－仁川航線的單程未稅票價為500元，而桃園－濟州及桃園－釜山則更低至400元。此優惠票適用於2024年3月30日至10月25日期間的航班，涵蓋春夏秋三季，無論是賞櫻、避暑還是秋季賞楓，都能以超值票價輕鬆飛往韓國各大熱門城市。


值得注意的是，此次促銷優惠為會員專屬，因此建議有意搶購的旅客提前在易斯達航空官網註冊會員，並於活動開賣前完成登入，以確保能夠順利搶購到心儀的機票。在近年來台韓航線需求持續攀升的情況下，此次促銷無疑是前往韓國旅遊的絕佳機會，預計將掀起一波訂票熱潮。




 

易斯達航空韓國機票促銷活動2/5盛大開跑

官網：https://www.eastarjet.com/newstar/PGWHC00001?lang=TW

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