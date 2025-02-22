提及新加坡美食，率先浮現腦海的絕對是肉骨茶！新加坡肉骨茶百家爭鳴，而「松發肉骨茶」以散發胡椒香氣的湯頭征服廣大饕客味蕾，不僅名列新加坡三大必吃肉骨茶，同時還獲得新加坡米其林必比登推薦，每天從早到晚排隊一嚐肉骨茶滋味的人潮從未間斷。



▲松發肉骨茶為新加坡必吃三大肉骨茶之一，全時段都充滿排隊人潮/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲松發肉骨茶克拉碼頭總店即便非用餐尖峰時段也座無虛席/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝





松發肉骨茶克拉碼頭總店資訊

1969年創立的「松發肉骨茶」以一台手推車起家，是眾多新加坡人共同的記憶，如今「松發肉骨茶」在新加坡不只已有14家分店、更是積極飛向海外拓點。其中又以「松發肉骨茶克拉碼頭總店」生意最好，儘管擁有兩個店面空間，仍消化不了為肉骨茶而來的大批人潮，尖峰時段需排上一個小時是司空見慣的日常。▲松發肉骨茶的湯頭以濃郁的胡椒香氣深植人心/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲松發肉骨茶的湯頭可以免費無限續加/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝最令廣大饕客津津樂道的便是湯頭，「松發肉骨茶」為潮州肉骨茶，中藥味相對福建肉骨茶來得淡，取而代之的是濃厚胡椒香氣，並帶有一絲蒜頭清香氣息，湯頭還能免費無限續加。而且排骨也十分軟嫩，輕輕鬆鬆便能「骨肉分離」，因此許多人來新加坡對「松發肉骨茶」一吃鍾情！推薦閱讀： 超人氣新加坡景點！世界十大動物園之一「新加坡動物園」，來新加坡餵大象犀牛。 ▲不少松發肉骨茶饕客會加點滷大腸等配菜來搭配肉骨茶享用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

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