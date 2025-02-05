就在2025年農曆春節過後！「魔法屾林」第三屆活動將於2月8、9、14、15、16日連續兩週舉行，由台灣最擅長打造夢幻主題活動的屾屾市團隊攜手十鼓文創園區，將台南最古老的魔法小鎮再度華麗呈現。今年的活動規模擴大，結合歷史建築、藝術、音樂、美學市集與魔法故事，讓參與者穿越時空裂縫，進入一個充滿魔法氛圍的神秘世界。



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▲▼ / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理



今年的「魔法屾林」不僅延長舉辦時間至五天，還加入更多奇幻元素，讓整座116年歷史的仁德車路墘製糖廠變身魔法樂園。現場將有多組藝術及建築團隊參與，包括亞洲唯一魔法拍賣會、神秘的魔法餐桌、戀愛開運占卜師、震撼擊鼓表演與親子極限運動競賽等，超過200組來自國內外的品牌商家也將化身魔法師，展售各式魔法道具、手作工藝品及獨特的魔法料理。主辦單位更鼓勵民眾穿上魔法服飾，親身投入這場奇幻冒險。



▲今年的「魔法屾林」不僅延長舉辦時間至五天，還加入更多奇幻元素 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理

2025魔法屾林 六大魔法主題展區 打造最沉浸式魔法市集

十鼓文創園區的前身是擁有百年歷史的仁德車路墘製糖廠，以獨特的工業遺產與地景設計聞名。今年，「魔法屾林」將攜手榮獲iF設計獎的「艸非火」團隊，打造全新奇幻展區「時空魔花」，讓整座園區被魔花藤蔓包圍，營造出如同日本TeamLab展覽般的沉浸式光影體驗。此外，園區內百年榕樹區將變身為螢光魔花黑森林，夜晚燈光點綴下，宛如夢境般絢麗，並設有薩滿聚落，展示神秘的黑魔法儀式與工藝品，讓參觀者體驗前所未有的魔法氛圍。▲十鼓文創園區的前身是擁有百年歷史的仁德車路墘製糖廠，以獨特的工業遺產與地景設計聞名 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理每年最受期待的「魔法餐桌」再度回歸，今年與「亞太十大名店」四葉國際餐旅集團SOL-Tainana聯手，融合魔法傳說與禁忌元素，設計出多款奇幻料理。開場餐前酒「流光之境」讓賓客感受魔法味覺的啟程，接著「禁忌之森」、「黑曜之心」及「巫師黑湯鍋」依序登場，每一道料理都帶有神秘魔法能量。「魔法秘焰」更以帕達諾起司點燃神秘火焰，搭配米香與牛肝箘脆片，讓賓客彷彿置身魔法世界，沉浸在視覺與味覺交織的奇幻饗宴中。▲每年最受期待的「魔法餐桌」再度回歸 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理今年的「魔法屾林」更廣邀世界各地的魔法師，共同帶來珍貴的魔法寶藏。活動主視覺則由印尼知名視覺藝術家卜尚文（Yoel Kristiandi）親自操刀，作品靈感來自十鼓園區的標誌性建築，每個細節中都藏有魔法精靈，象徵魔法世界的生機與希望。透過獨特的色彩與字體設計，展現春天的魔幻氛圍，為本次活動增添神秘感與藝術氣息。▲今年的「魔法屾林」更廣邀世界各地的魔法師，共同帶來珍貴的魔法寶藏 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理今年的「魔法屾林」還將迎來前所未有的魔法拍賣會，由標本收藏館「仰角舶物標本館」策展，蒐羅來自世界各地的奇幻寶物，如來自非洲的巨獸標本、能療癒一切的神奇鋼筆、散發奇光的神秘植物、超越愛神之箭的邱比特眼淚，甚至還有傳說中的獨角獸等待競標者入手。此外，現場還將開放兩萬年前「地底之屾」遺址考古體驗，參與者有機會拼出神秘符號，解開古老魔法的秘密，並獲得神秘獎勵。▲今年的「魔法屾林」還將迎來前所未有的魔法拍賣會，由標本收藏館「仰角舶物標本館」策展 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理今年的活動規模再度升級，邀請超過200組國內外品牌，來自日本、印尼、泰國、香港等地的魔法師也將參與這場魔法界的國際貿易交流。活動根據十鼓園區獨特的歷史建築與地景規劃出六大魔法主題展區，包括宛如童話故事般的花精靈村、充滿異國風情的魔法車站、夜晚燈光夢幻的螢光魔花黑森林與魔法大草原、彷彿置身巨大魔法書的魔法書之國、富含台灣原住民文化的神隱部落等。每個展區都有獨特的魔法體驗，如精靈占卜、魔法工藝、禁忌魔法儀式、異國美食及奇幻音樂演出，讓每位參與者都能找到專屬於自己的魔法故事。▲活動根據十鼓園區獨特的歷史建築與地景規劃出六大魔法主題展區 / 屾屾市團隊及十鼓文創園區提供、WalkerLand窩客島整理

今年的活動規模再度升級，邀請超過200組國內外品牌，來自日本、印尼、泰國、香港等地的魔法師也將參與這場魔法界的國際貿易交流。活動根據十鼓園區獨特的歷史建築與地景規劃出六大魔法主題展區：

花精靈村：宛如童話故事般的森林聚落，充滿精靈燈光、小木屋與湖畔鐵道。現場將有精靈占卜、魔法掃帚專賣店、手作魔法工坊及特色餐車等，帶來沉浸式魔法體驗。



魔法車站：融合泰國美功車站風格，小鎮地攤與火車擦肩而過，兩側設有魔法工藝店鋪，販售占星術用品、古董首飾、土耳其燈具及異國魔法道具，充滿異國風情。



螢光魔花黑森林與魔法大草原：魔花藤蔓延伸至森林區，螢光花朵點綴夜空，神秘薩滿部落隱藏其中。北方的魔法大草原則充滿白魔法能量，提供各式異國甜點與魔法飲品。



魔法書之國：彷彿走進巨大魔法書，穿越書頁後映入眼簾的是世界各地的魔法道具與藝術品，包括泰國、日本及摩洛哥的手工藍染、金工飾品、魔法掃帚等，營造濃厚異國魔幻風格。



神隱部落：充滿台灣原住民文化的部落聚落，展售直火烤部落料理、自釀米酒及傳統工藝品，讓參與者感受最真實的部落魔法魅力。



2025魔法屾林活動

日期：2/8-9（六日）、2/14-16（五六日）

時間：2/8-9、2/15-16 14:00-20:00；2/14 15:00-20:00

地點：十鼓文創園區（台南市仁德區文華路二段326號）

優惠購票：https://reurl.cc/OGj04y

