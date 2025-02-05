「這裡是一個讓人放鬆、交流、享受咖啡的地方，而不是變成講座、會議、占卜、罷免宣傳的場地。」近來，路易莎咖啡（Louisa Coffee）因場地使用問題成為討論焦點，外界質疑，既然有人可以在店內進行投資理財講座、塔羅占卜，為何不能進行罷免相關活動？然而，這類討論忽略了一個關鍵問題「商業空間的使用」並非無限開放，經營者有權決定場地的使用方式，並非單純針對特定活動，而是考量品牌形象與整體顧客體驗。



▲路易莎自己也沒想到！商業空間該如何劃界？從路易莎事件看台灣文化素質。 / WalkerLand窩客島整理提供



路易莎咖啡廳的核心功能價值就是提供一個輕鬆自在的環境，讓人休息、工作、與朋友交流，而非成為各類講座、宣傳或討論的固定據點。這並非是否支持某種活動的問題，而是空間本質的取捨。許多企業都對場地使用有一定規範，例如限制商業推銷、募款、政治宣傳等，這樣的做法並不代表企業在壓制某種言論，而是希望維護商業空間的初衷。一位資深媒體人指出：「如果企業允許特定活動，那就必須開放所有活動，這將影響其他顧客的體驗，也讓商業品牌陷入不必要的爭議。」



並且值得思考的是，一杯咖啡帶來的是休息的權利，而非無限放大個人使用空間的權利。當消費者點了一杯咖啡，確實獲得了使用店內座位的機會，但這並不代表店家必須無條件提供場地，讓顧客將空間變成自己的活動基地。咖啡廳的空間是有限的，使用者理應尊重其他顧客的體驗，而非因為「付費消費」便認為擁有無限的權利，甚至覺得店家有義務讓自己在此舉辦任何活動。這不僅影響店家的經營秩序，也可能干擾其他顧客的使用權益。



▲一杯咖啡帶來的是休息的權利，而非無限放大個人使用空間的權利 / WalkerLand窩客島整理提供

許多人將「場地提供」與「言論審查」及「選罷法」混為一談，事實上，商業空間的使用並非公共場所，企業有權決定是否開放座位區作為討論與活動場所。當一間咖啡廳允許一個活動後，難免會有更多不同立場、不同性質的活動希望借用空間，這將讓原本單純的休憩環境變得複雜，甚至可能影響其他顧客的體驗。品牌形象是企業的無形資產，任何行為都可能影響消費者對品牌的認知，因此，在市場競爭下，企業往往會選擇回歸本質，以最單純的方式提供核心服務，而路易莎的選擇正是如此。任何品牌的經營都需要維持核心價值，這不代表它支持或反對任何議題，而是回歸最基本的服務原則。路易莎並未禁止顧客討論各類議題，而是希望咖啡廳的功能能夠維持單純，不因為某些活動而模糊了經營定位。當人們走進咖啡廳，真正需要的或許不是一個爭論的場域，而是一杯能讓自己靜下來、好好思考的咖啡，這才是咖啡廳存在的初衷，也是品牌經營最重要的堅持。▲路易莎是一杯好咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供

路易莎Ｘ草間彌生的「軌跡」與「奇跡」展覽聯名杯

活動期間：2024/12/23-2025/05/04

活動方式：至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得日本當代藝術家草間彌生的經典作品聯名紙杯。



