日販集團攜手無印良品在奈良縣橿原市全球最大的無印良品店舖打造複合式書店「橿原書店」，將於3月1日正式開幕，徹底顛覆你對傳統書店的想像！

「橿原書店」進駐世界規模最大的無印良品

這間書店不只賣書，更是個跨界融合的生活美學空間。座落於佔地2,484坪的世界最大無印良品店內，約5萬本新書、10萬冊書籍將與無印良品商品無縫接軌，甚至可以在同一個收銀台結帳，完全打破書店傳統框架！





橿原書店主打「自然・循環・文化」的創新概念，不僅是一間書店，更是一個社區文化中心。走進書店，你彷彿來到一個充滿靈感的生活場景。中央長廊展示2萬本書，更融入在地文化元素，像是與當地知名作家、創作者一起策劃選書，展現濃厚的在地風味。



橿原書店

最療癒的區域非「本與咖啡」空間莫屬，與Café&Meal MUJI相鄰！在這裡，你可以邊看書邊品嚐使用當地食材製作的料理和咖啡。想試讀的書籍？隨意翻閱，完全不用擔心！這個空間打破了傳統書店的拘謹氛圍，讓閱讀變得更輕鬆自在。兒童專區更是超級用心！將近1萬本繪本在此陳列，還搭配木製遊具和體驗空間，讓孩子們在玩樂中親近書本。奈良當地的玩具也在此展售，融入濃濃的在地元素。無論是書籍、無印良品商品、當地特色小物，統統都可以在這間突破傳統的書店一次購買。想像一下，逛書店的同時還能買生活用品、品嚐美食、參與文化活動，一站式滿足所有需求！對於喜歡沉浸在書海、追求生活質感的朋友們，橿原書店絕對是2025年最值得朝聖的新地標！不只是買書，更是一種生活態度的實踐。快標記行事曆準備衝一波啦！

開幕日期：2025年3月1日

地址： 奈良県橿原市新堂町189番-1外

營業時間：08：00～20：00 ※以無印良品營業時間為基準

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