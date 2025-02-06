哆啦A夢最新電影《大雄的繪畫世界物語》將於2025年3月7日上映！為慶祝電影上映及哆啦A夢電影系列45週年，橫濱地標大廈（Landmark Tower）等設施將於2025年2月7日至4月6日推出一系列限定活動！

地標大廈天空花園設置打卡專區

位於地標大廈69樓的展望台獨家設置「任意門拍照區」，讓你在273公尺高空拍出穿越任意門的趣味照片！同時展出1980年《大雄的恐龍》至最新作品在內的44款經典電影海報，準備帶粉絲們來趟回憶之旅。此外，天空咖啡廳特別推出藍色荔枝哆啦A夢特調飲品，搭配冰淇淋與紅色鼻子造型甜點，美味又好拍。





橫濱地標廣場Fan Base Cafe主題餐廳 獨家主題餐點

橫濱地標廣場5樓的Cafe Fan Base則推出《大雄的繪畫世界物語》主題餐點，絕對能讓你驚呼連連！這次的限定餐點不只好吃，更加入許多互動玩法，讓用餐變得超級有趣。

最推薦的「哆啦A夢DIY繪畫鬆餅」，不只有超可愛的哆啦A夢造型鬆餅，還特別附贈巧克力筆，讓你在餐盤和鬆餅上揮灑創意。不論是畫上道具、塗鴉最愛的角色，或是寫下祝福語，每一份都能變成獨一無二的美食藝術品！





飲品系列同樣令人驚豔！靈感來自飛翔哆啦A夢的「藍色荔枝奶昔」，清爽的荔枝口味搭配繽紛的藍色漸層，不只好拍更好喝。特調「海洋冒險蘇打」則用漸層色彩完美呈現大海的清涼感，每一口都充滿驚喜。





除了美食，店內還推出多款超萌限定商品！特別是印有歷代哆啦A夢插畫的餐盤和馬克杯最受歡迎，從經典造型到各種有趣裝扮，讓你一次收藏多年來的可愛回憶。



橫濱皇家公園酒店 哆啦A夢主題房

來到橫濱皇家公園酒店一定要入住哆啦A夢主題房！一共推出4間，從牆面到窗戶都有可愛的哆啦A夢角色插圖。入住還可獲得特製行李吊牌、隨行杯與束口袋等精美禮品組。讓你回家依然能回味哆啦A夢陪伴的美好！





電影 哆啦A夢 大雄的繪畫世界物語 in 橫濱未來港

（映画ドラえもん のび太の絵世界物語 in 横浜・みなとみらい）

活動日期：2025年2月7日～4月6日

活動地點：横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」、ランドマークプラザ5階「カフェ ファン ベース」、マークイズみなとみらい、横浜ロイヤルパークホテル



©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, shin-ei, and ADK 2025 ©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, shin-ei, and ADK 1980-2025