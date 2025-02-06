福岡美食迷衝一波！SOGO台北忠孝館Fresh Mart於即日起至2/17舉辦「福岡食品展」，集結福岡當地10大品牌、10款人氣食品，首次登台亮相。包括超夢幻的「博多銅鑼燒餡華」、有天使的戚風之稱的「MARIE戚風蛋糕」，以及名廚監修的「健食可可冰淇淋」，更有主打健康取向的「無麩質檸檬伯爵茶甜甜圈」，讓大家吃甜點之餘沒有罪惡感。
▲▼日本甜點快閃「SOGO福岡食品展」10大甜點推薦 / SOGO福岡食品展 提供、WalkerLand窩客島整理
本次最吸睛的莫過於「Porte Bonheur博多銅鑼燒餡華」，以盛開的花朵造型驚艷視覺聞名，來自花藝師的巧手設計，每一片花瓣皆由職人手工層疊製作，並採用天然蔬果色素，呈現出粉嫩細膩的色澤，是款藝術等級甜點。其吃法也相當講究，第一口先品嚐花朵造型的白餡，感受經典日式和菓子風味；第二口則混合馬斯卡彭起司與堅果餡料，品味西式甜點的層次感；最後則將大口咬下體驗日洋交融的絕妙口感。
▲▼日本甜點快閃「Porte Bonheur博多銅鑼燒餡華」藝術等級甜點 / SOGO福岡食品展 提供、WalkerLand窩客島整理
除了視覺系甜點，本次也帶來健康系美食，推薦「山口油屋福太郎健食可可冰淇淋」，不使用白砂糖、乳製品、小麥與雞蛋，改以椰漿與豆漿打造濃郁口感，並用無酒精的日本甘酒增添自然甜味，打造健康又美味的植物性巧克力冰淇淋。而「MARIE戚風蛋糕」，以九州產小麥粉、雞蛋與牛奶製成，不含任何添加物，即使冷凍保存，解凍後仍能維持細緻濕潤的口感，被譽為「天使的戚風」。2/8當天還有試吃活動千萬別錯過。
▲▼日本健康系甜點快閃有可可冰淇、戚風蛋糕/ SOGO福岡食品展 提供、WalkerLand窩客島整理
還能找到「無麩質檸檬伯爵茶甜甜圈」，以福岡產豆漿與自製檸檬皮製成，清爽不膩，適合注重飲食健康的甜點愛好者。其他商品如「PON Q PON綜合水果米香棒」、「yamataka shoyu柚子醋醬油」、「Bamboo Original福岡醃蒜」、「Langa Japan瑪格麗特冷凍披薩」等，也都能在展區一次帶回家。2/7~2/9，部分商品將於台北西門索拉利亞西鐵飯店提供試吃與販售，讓大家不用飛日本就能夠品味福岡的美食魅力。
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▲▼SOGO福岡食品展快閃只到2/17/ SOGO福岡食品展 提供、WalkerLand窩客島整理
SOGO福岡食品展
活動時間：即日起至2/17
活動地點：台北忠孝館B2F Fresh Mart
試吃活動：2月8日（週六）現場將提供MARIE公司出品的原味戚風蛋糕試吃和銷售。
特色商品：
Porte Bonheur博多銅鑼燒餡華（每份4入）原價2,390元（限量70盒）特價1,920元。
MARIE 原味戚風蛋糕（個）原價310元、特價250元
山口油屋福太郎 健食可可冰淇淋（個）原價350元、特價280元
TORIKAI CAFE無麩質檸檬伯爵茶甜甜圈（個）原價410元、特價330元
PON Q PON 綜合水果米香棒（每盒5入）原價1,450元、特價1,160元
yamataka shoyu柚子醋醬油（瓶）原價290元、特價240元
Bamb’u Original 福岡醃蒜（罐）原價850元、特價680元
Langa Japan 瑪格麗特冷凍披薩（份）原價630元、特價510元
takeshige甘王草莓醋（瓶）原價760元、特價610元
糸島代代橙&柚子酒（罐）原價2,020元、特價1,620元