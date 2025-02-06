福岡美食迷衝一波！SOGO台北忠孝館Fresh Mart於即日起至2/17舉辦「福岡食品展」，集結福岡當地10大品牌、10款人氣食品，首次登台亮相。包括超夢幻的「博多銅鑼燒餡華」、有天使的戚風之稱的「MARIE戚風蛋糕」，以及名廚監修的「健食可可冰淇淋」，更有主打健康取向的「無麩質檸檬伯爵茶甜甜圈」，讓大家吃甜點之餘沒有罪惡感。



▲▼日本甜點快閃「SOGO福岡食品展」10大甜點推薦 / SOGO福岡食品展 提供、WalkerLand窩客島整理



SOGO福岡食品展

活動時間：即日起至2/17

活動地點：台北忠孝館B2F Fresh Mart

試吃活動：2月8日（週六）現場將提供MARIE公司出品的原味戚風蛋糕試吃和銷售。

特色商品：

Porte Bonheur博多銅鑼燒餡華（每份4入）原價2,390元（限量70盒）特價1,920元。

MARIE 原味戚風蛋糕（個）原價310元、特價250元

山口油屋福太郎 健食可可冰淇淋（個）原價350元、特價280元

TORIKAI CAFE無麩質檸檬伯爵茶甜甜圈（個）原價410元、特價330元

PON Q PON 綜合水果米香棒（每盒5入）原價1,450元、特價1,160元

yamataka shoyu柚子醋醬油（瓶）原價290元、特價240元

Bamb’u Original 福岡醃蒜（罐）原價850元、特價680元

Langa Japan 瑪格麗特冷凍披薩（份）原價630元、特價510元

takeshige甘王草莓醋（瓶）原價760元、特價610元

糸島代代橙&柚子酒（罐）原價2,020元、特價1,620元