飯店控久等了！台北嘉佩樂酒店真的來了、真的要開幕了，為了滿足飯店控的期待，備受期待的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）也正式宣告開放預訂，並推出兩款獨家開幕住房專案「啟幕嘉年」與「靈感嘉旅」，讓旅客搶先體驗非凡住宿服務。凡即日起預訂，入住價格每房每晚新台幣20,559元起（含稅及服務費），再加碼送每日香檳早餐及3,000元酒店抵用金。



▲台北嘉佩樂酒店真的來了、真的要開幕了，為了滿足飯店控的期待，備受期待的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）也正式宣告開放預訂 / 台北嘉佩樂酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北嘉佩樂酒店以「城市綠洲」為設計理念，地理位置優越，鄰近台北101、台北小巨蛋與松山機場，提供旅客鬧中取靜的頂級住宿體驗。酒店精心規劃86間雅緻客房與套房，包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房與嘉佩樂套房等，其中部分房型可遠眺台北101及群山景色，尊榮客房更配有私人陽台，讓住客在城市的繁華與自然的靜謐間取得完美平衡。酒店設計由國際知名設計師 André Fu 操刀，融入台灣文化與現代美學，以細膩材質與溫暖色調打造出如家般的舒適氛圍。



▲酒店設計由國際知名設計師 André Fu 操刀，融入台灣文化與現代美學，以細膩材質與溫暖色調打造出如家般的舒適氛圍 / 台北嘉佩樂酒店提供、WalkerLand窩客島整理

全新推出的「啟幕嘉年」住房專案主打奢華禮遇，預訂即享每日香檳早餐及3,000元酒店抵用金，無論是品味高級美食或是享受放鬆的水療療程，都能打造獨一無二的旅行回憶。而「靈感嘉旅」專案則提供入住兩晚以上套房的尊享體驗，包括嘉佩樂水療及健身中心的漂浮艙體驗、客製化「文旅嘉選」活動，以及精緻雙人晚餐，讓旅客深度探索台北的文化魅力。同時，台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）內設有五間風格獨具的餐飲空間，一樓的「鵲羽軒」大廳酒吧是享受悠閒早餐與輕食的最佳場所，而「焰28」西餐廳則融合台灣風味與現代炭烤技術，提供獨特的味蕾饗宴。此外，中餐廳「榕居」巧妙結合紅瓦屋頂元素，呈現精緻粵菜，營造如家般溫馨的用餐氛圍。▲酒店精心規劃86間雅緻客房與套房，包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房與嘉佩樂套房等，其中部分房型可遠眺台北101及群山景色 / 台北嘉佩樂酒店提供、WalkerLand窩客島整理台北嘉佩樂酒店同時強調身心靈的平衡與療癒，酒店內的水療與健身中心設有芳療室、漂浮艙、烤箱及蒸氣房，並配備Technogym先進健身設備及專屬私人教練，為住客量身打造健康方案。14樓的戶外泳池以歐洲花園為靈感，周圍綠植圍繞，彷彿遠離城市喧囂，讓旅客在恬靜氛圍中欣賞台北101的壯麗景色。除了豪華設施與貼心服務，嘉佩樂酒店更推出「文旅嘉選」體驗，由嘉佩樂文旅官帶領旅客深入探索台北的文化與在地生活。無論是走訪大稻埕感受台灣歷史底蘊，或是前往私人茶園體驗千年茶文化，都能讓旅客收穫難忘的文化體驗。▲除了豪華設施與貼心服務，嘉佩樂酒店更推出「文旅嘉選」體驗，由嘉佩樂文旅官帶領旅客深入探索台北的文化與在地生活 / 台北嘉佩樂酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北嘉佩樂酒店 開幕住房「啟幕嘉年」Unveil & Celebrate

每日香檳早餐、每房3,000元酒店抵用金



台北嘉佩樂酒店 開幕住房「靈感嘉旅」Capella Sojourn

需預訂兩晚以上套房、30分鐘漂浮艙體驗（嘉佩樂水療及健身中心）、每日香檳早餐、「文旅嘉選」活動體驗、「焰28」或「榕居」雙人晚餐。



訂房請至官網：https://capellahotels.com/en/capella-taipei/offers